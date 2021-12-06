Довоенный раритет и "дедушкин "Запорожец": какие авто можно выгодно продать за границей

Максимально выгодными будут раритетные автомобили, которые приобрели и реставрировали с целью перепродажи / Фото: Коллаж: Сегодня
В то время, как украинцы покупают б/у автомобили из Европы и США, некоторые наши соотечественники, напротив, ищут автомобили в Украине, чтобы продать их за границу.
Как пишет ТопЖир, например Dodge Viper, который в данный момент реставрируют в Украине, или культовый Mercedes 90-х продают по цене нового Lamborghini Huracan.
Какие автомобили можно выгодно продать?
В первую очередь спрос на автомобиль зависит от его состояния. Ведь "автохлам" никто не захочет покупать, однако если это раритет или какой-то необычный автомобиль, то и он будет дорого стоить.
Высокой будет и цена автомобиля, максимально приближенная к оригиналу. Зарубежные покупатели не любят тюнинг, каким бы дорогим он ни был.
Максимально выгодными будут раритетные автомобили, которые приобрели и реставрировали с целью перепродажи. Однако, если у кого-то в гараже стоит машина родной окраски и с минимальным пробегом, то она может стоить гораздо дороже, чем раритет.
Что с советскими и ретро авто?
На такие авто всегда будет спрос, ведь эмигранты всегда склонны ностальгировать по родине, так что будут рады купить "дедушкин "Запорожец".
На такие автомобили проще всего найти покупателя в США и прибалтийских странах. Иногда и в Германии.
Тем не менее, иностранцы редко обращаются к частным продавцам, поэтому следует доверить поиск покупателя посредникам или иностранным сайтам.
Если оценивать довоенные автомобили, то наибольшим спросом пользуются модели марок, которые до наших дней прекратили свое существование и трофейные, которые возили чиновников и военных. Речь идет не только об иностранных моделях, но и о советских Чайках, ЗИЛах, ЗИСах и других.
Какой спрос на янгтаймеры и спорткары?
В Европе настоящий бум на янгтаймеры, автомобили, которым меньше 50 лет. Особой популярностью пользуются лимитированные и/или заряженные версии. Ценными стали хэтчбеки, такие как популярный VW Golf GTI, особенно первой генерации.
В Украине таких автомобилей не много, однако здесь их можно купить в 4-5 раз дешевле, чем за границей, так что это хорошая инвестиция.
Дорого стоят легенды 80-90-х, такие как:
- Ford Sierra XR 4X4;
- Sierra Cosworth;
- Escort RS Cosworth;
- Lotus Omega;
- Omega EVO 500
Например, Mercedes-Benz W124 E500 Wolf может стоить более 40 тысяч евро, а E60 AMG – сотни тысяч евро.
Дорого стоят и японские автомобили 30-40-летней давности. Особенно ценны они не только в США и Европе, но и в Эмиратах. К примеру, Honda City Turbo в Европе стоит дороже 20 тысяч евро, а в Украине несколько лет назад ее продавали за 5000 долларов.
Спорткаров у нас немного, но были, например, Jaguar XJ220 и Lamborghini Diablo, на которые "охотятся" в Европе.
Что покупают украинцы?
Стало известно, какие автомобили чаще всего покупали украинцы в ноябре 2021 года. За месяц украинцы успели приобрести и зарегистрировать 8,7 тыс. новых легковушек.
Наши соотечественники покупают:
- Kia Sportage;
- Renault Duster;
- Toyota Rav-4;
- Nissan X-Trail;
- Chery Tiggo 4;
- Mitsubishi Outlander;
- Peugeut 301;
- Renault Sandero;
- Toyota Land Cruiser Prado;
- Suzuki SX4.
Ранее мы сообщали, что в Украине в 2022 году до 15% подорожают подержанные автомобили. На рост цен повлияли карантинные ограничения – из-за введенных запретов украинцы решаются на покупку бюджетных автомобилей.
Напомним, что автоэксперт Александр Товстоног объяснил, что на подорожание подержанных автомобилей влияет ситуация на новом рынке – все взаимосвязано.