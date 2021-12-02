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Украинцы скупают компактные кроссоверы: ТОП-10 марок авто

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
2 декабря, 14:37
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Среди самых продаваемых на украинском рынке и китайский Chery Tiggo 4
Какие авто в ноябре покупали украинцы
Какие авто в ноябре покупали украинцы / Фото: Коллаж: Сегодня

Стало известно, какие автомобили чаще всего покупали украинцы в ноябре 2021 года. За месяц украинцы успели приобрести и зарегистрировать 8,7 тыс. новых легковушек.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Чаще украинцы покупают компактные кроссоверы, которые станут комфортными для них на украинских дорогах. Именно такой стал самым популярным в ноябре.

Возглавляет рейтинг Kia Sportage. Таких автомобилей купили – 1155 украинцев.

Фото: ТопЖыр
Фото: ТопЖыр

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На втором месте – Renault Duster, таких автомобилей зарегистрировали – 345.

Фото: Renault Ukraine
Фото: Renault Ukraine

Третьим по популярности был кроссовер Toyota Rav-4 с результатом 308 покупок.

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Фото: Toyota
Фото: Toyota

Четвертым стал новый легковой автомобиль Nissan X-Trail – 299 регистраций.

Фото: Nissan
Фото: Nissan

А пятым среди самых продаваемых на украинском рынке стал китайский Chery Tiggo 4 – 250 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

Фото: Авторевю
Фото: Авторевю

В десятку также вошли:

  • Mitsubishi Outlander;
  • Peugeut 301;
  • Renault Sandero;
  • Toyota Land Cruiser Prado;
  • Suzuki SX4.

Почему дорожают автомобили?

Автоэксперт Александр Товстоног объяснил, что на подорожание подержанных автомобилей влияет ситуация на новом рынке – все взаимосвязано.

Одна из причин – сезонность, в данный момент повышенный спрос. Украинцы перед праздниками хотят пересесть на новый автомобиль. Также влияет отложенный спрос с прошлого года. Ведь во время пандемии украинцы пытались не совершать дорогие покупки.

По мнению эксперта, могут подорожать супердефицитные модели, которые ожидают в Украине. Но существенного подорожания на рынке подержанных автомобилей эксперт не прогнозирует – для этого нет предпосылок.

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2022 году до 15% подорожают подержанные автомобили На рост цен повлияли карантинные ограничения – из-за введенных запретов украинцы решаются на покупку бюджетных автомобилей.

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Редактор раздела "Деньги"

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