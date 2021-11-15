Для українців подорожчають вживані авто: чому на них зріс попит

В Україні у 2022 році до 15% подорожчають б/у автомобілі. На зростання цін вплинули карантинні обмеження – через запроваджені заборони українці зважуються на купівлю бюджетних авто.
Про це заявляє UBR.ua.
"Однією з головних причин є нововведення щодо обмеження пересування на громадському транспорті у великих містах України для тих, хто не має сертифікату вакцинації. У таких умовах купівля машини є незапланованим рішенням, тому і бюджет виділяється мінімальний", – заявив засновник Car4you Володимир Валуйський.
На українському ринку велику частку вживаних авто займають імпортовані з Європи та США автомобілі. Серед них у жовтні українці купували:
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- Volkswagen Passat;
- Volkswagen Golf;
- Skoda Octavia;
- Renault Megane;
- Ford Focus;
- Opel Zafira;
- Audi A6;
- Opel Astra;
- Renault Scenic;
- Ауді A4.
На думку експерта, покупці не побачать різниці у найближчі місяць-два, але після нового року ціни різко підскочать до 15%.
За даними Auto.Ria, лідером продажів в Україні залишається Daewoo Lanos, а серед ввезених з Європи та Штатів – Volkswagen Passat.
У жовтні купували:
- Daewoo Lanos – $3100;
- Volkswagen Passat – $11 600;
- Skoda Octavia – $7000.
Середню ціну на авто розрахували, виходячи з року випуску, стану, пробігу, літражу двигуна та інших характеристик. Але купували українці не лише ці авто, а й бюджетніші варіанти. Наприклад, Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra та Skoda Fabia.
В Україні зростає попит на електромобілі
В Україні у вересні встановлено новий рекорд за кількістю нових електромобілів, що були зареєстровані протягом одного місяця. У серпні українські номери отримали 144 електромобілі, а порівняно з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі зріс у 2,5 рази.
Найпопулярнішими електрокарами в українців були:
- Nissan Leaf – 28 реєстрацій;
- Hyundai Ioniq – 12;
- Nissan Sylphy – 11;
- JAC iEVS4 та Porsche Taycan – по 10 реєстрацій;
- BMW i3 та Mercedes-Benz EQC – по 9 реєстрацій.
Раніше ми повідомляли, що на українських заводах у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. Випуск автотранспорту зріс на 64%.