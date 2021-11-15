Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Для українців подорожчають вживані авто: чому на них зріс попит

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
15 листопада, 17:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На українському ринку велику частку вживаних авто займають імпортовані з Європи та США автомобілі
Покупці не побачать різниці у найближчі місяць-два, але після нового року ціни різко підскочать до 15%
Покупці не побачать різниці у найближчі місяць-два, але після нового року ціни різко підскочать до 15% / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у 2022 році до 15% подорожчають б/у автомобілі. На зростання цін вплинули карантинні обмеження – через запроваджені заборони українці зважуються на купівлю бюджетних авто.

Про це заявляє UBR.ua.

Реклама

"Однією з головних причин є нововведення щодо обмеження пересування на громадському транспорті у великих містах України для тих, хто не має сертифікату вакцинації. У таких умовах купівля машини є незапланованим рішенням, тому і бюджет виділяється мінімальний", – заявив засновник Car4you Володимир Валуйський.

На українському ринку велику частку вживаних авто займають імпортовані з Європи та США автомобілі. Серед них у жовтні українці купували:

  • Volkswagen Passat;
  • Volkswagen Golf;
  • Skoda Octavia;
  • Renault Megane;
  • Ford Focus;
  • Opel Zafira;
  • Audi A6;
  • Opel Astra;
  • Renault Scenic;
  • Ауді A4.

На думку експерта, покупці не побачать різниці у найближчі місяць-два, але після нового року ціни різко підскочать до 15%.

За даними Auto.Ria, лідером продажів в Україні залишається Daewoo Lanos, а серед ввезених з Європи та Штатів – Volkswagen Passat.

Реклама

У жовтні купували:

  • Daewoo Lanos – $3100;
  • Volkswagen Passat – $11 600;
  • Skoda Octavia – $7000.

Середню ціну на авто розрахували, виходячи з року випуску, стану, пробігу, літражу двигуна та інших характеристик. Але купували українці не лише ці авто, а й бюджетніші варіанти. Наприклад, Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra та Skoda Fabia.

В Україні зростає попит на електромобілі

В Україні у вересні встановлено новий рекорд за кількістю нових електромобілів, що були зареєстровані протягом одного місяця. У серпні українські номери отримали 144 електромобілі, а порівняно з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі зріс у 2,5 рази.

Реклама

Найпопулярнішими електрокарами в українців були:

  • Nissan Leaf – 28 реєстрацій;
  • Hyundai Ioniq – 12;
  • Nissan Sylphy – 11;
  • JAC iEVS4 та Porsche Taycan – по 10 реєстрацій;
  • BMW i3 та Mercedes-Benz EQC – по 9 реєстрацій.

Раніше ми повідомляли, що на українських заводах у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. Випуск автотранспорту зріс на 64%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.11

Російський рубль (₽)

0.3619

Євро (€)

29.9

Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Малий бізнес
Карантинні прогнози
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,93
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,52
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,89
36,97
33,25
34,97
19,47
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти