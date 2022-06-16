Долар невпинно росте: скільки коштує валюта в ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ

Скільки коштує долар в банках 16 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Середній курс продажу долара в українських банках становить 35,8 грн/дол, а купівлі – 35,2 грн. Буквально тиждень тому валюта мала значення 35,5 грн і 34,8 грн відповідно. Як бачимо, вартість валюти поступово зростає.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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16 червня ситуація в банках має такий вигляд:

ПриватБанк – 35,2 грн/35,7 грн;

Ощадбанк – 35,2 грн/35,85 грн;

Укрексімбанк – 35,4 грн/36,1 грн;

Райффайзен Банк – 35,6 грн/36,5 грн;

ПУМБ – 35,2 грн/35,9 грн;

Monobank – 31,6 грн/32,7 грн.

Долар зрівняється з євро

Валютний стратег американського банку Wells Fargo Ерік Нельсон розповів Bloomberg, що уперше за два десятиліття протягом цього місяця євро і долар можуть зрівнятися. Це відбувається через все більші розриви між відсотковими ставками та економічним зростанням у США і Європі.

Загалом у середині травня курс цієї валюти досяг п'ятирічного мінімуму, і 2022 року відносно долара ослабився на 8%. Це пояснюють тим, що Федеральна резервна система США агресивно посилила свою монетарну політику, внаслідок чого відсоткові ставки США стали значно вищими, ніж у Європі.

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Раніше ми писали, яку заміну долару та євро знайшли в Україні, а також розповідали, коли Нацбанк поверне плаваючий курс долара.