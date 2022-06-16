Доллар безостановочно растет: сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке и ПУМБ

Сколько стоит доллар в банках 16 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средний курс продажи доллара в украинских банках составляет 35,8 грн/долл, а покупки – 35,2 грн/долл. Буквально неделю назад валюта имела значение 35,5 грн и 34,8 грн соответственно. Как видим, стоимость валюты постепенно растет.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

Реклама

16 июня ситуация в банках выглядит так:

ПриватБанк – 35,2 грн/35,7 грн;

Ощадбанк – 35,2 грн/35,85 грн;

Укрэксимбанк – 35,4 грн/36,1 грн;

Райффайзен Банк – 35,6 грн/36,5 грн;

ПУМБ – 35,2 грн/35,9 грн;

Monobank – 31,6 грн/32,7 грн.

Доллар сравняется с евро

Валютный стратег американского банка Wells Fargo Эрик Нельсон рассказал Bloomberg, что впервые за два десятилетия в течение этого месяца евро и доллар могут сравняться. Это происходит из-за все больших разрывов между процентными ставками и экономическим ростом в США и Европе.

В целом в середине мая курс этой валюты достиг пятилетнего минимума, и в 2022 году по отношению к доллару ослаб на 8%. Это объясняют тем, что Федеральная резервная система США агрессивно усилила свою монетарную политику, в результате чего процентные ставки США стали значительно выше, чем в Европе.

Реклама

Раньше мы писали, какую замену доллару и евро нашли в Украине, а также рассказывали, когда Нацбанк вернет плавающий курс доллара.