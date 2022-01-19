До обіцяної зарплати далеко? Скільки насправді отримує молодша медсестра в Україні

Які зарплати пропонують молодшим медсестрам в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Українським лікарям та молодшому медичному персоналу обіцяли підняти зарплати з 2022 року на 500% та 300%.
Згідно постанови Кабміну, мінімальна зарплата для фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою має бути не меншою за 13 500 грн.
"Сьогодні" вирішили перевірити, чи це так і скільки насправді пропонують молодшим медсестрам в Україні.
На сайті Державного центру зайнятості можна знайти свіжі вакансії в державних медустановах, але пропоновані зарплати набагато нижче за обіцяні 13,5 тис.
Суми варіюються від 6500 до 7000 грн, залежно від області країни. Найбільше пропонують у столиці, деякі зарплати доходять до 8-10 тисяч грн.
У приватних установах ситуація краща, але до зазначеного ідеалу також далеко і у невеличких містах складно знайти зарплату 13,5 тис. грн.
Залежно від міста та рівня клініки молодшим медсестрам пропонують від 8 до 15 тис. грн.
На сайті сервісу пошуку роботи Work.ua зазначається, що середня зарплата медсестри в Києві, в запропонованих вакансіях, 14,5 тисячі гривень.
Отже, у державних клініках пропонують набагато меншу зарплату, ніж у приватних закладах, хоча вакансій достатньо і в тих, і в тих.
У кого в Україні найменші зарплати
Згідно з даними сайту grc.ua, найменше в Україні отримує адміністративний персонал, середня зарплата становила близько 10 тис. грн.
Далі у рейтингу низьких доходів:
- робочі (11900 грн);
- співробітники-початківці (12 161 грн);
- працівники у сфері медицини (13 047 грн);
- сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).
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