До обіцяної зарплати далеко? Скільки насправді отримує молодша медсестра в Україні

Які зарплати пропонують молодшим медсестрам в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українським лікарям та молодшому медичному персоналу обіцяли підняти зарплати з 2022 року на 500% та 300%.

Згідно постанови Кабміну, мінімальна зарплата для фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою має бути не меншою за 13 500 грн.

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"Сьогодні" вирішили перевірити, чи це так і скільки насправді пропонують молодшим медсестрам в Україні.

На сайті Державного центру зайнятості можна знайти свіжі вакансії в державних медустановах, але пропоновані зарплати набагато нижче за обіцяні 13,5 тис.

Суми варіюються від 6500 до 7000 грн, залежно від області країни. Найбільше пропонують у столиці, деякі зарплати доходять до 8-10 тисяч грн.

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У приватних установах ситуація краща, але до зазначеного ідеалу також далеко і у невеличких містах складно знайти зарплату 13,5 тис. грн.

Залежно від міста та рівня клініки молодшим медсестрам пропонують від 8 до 15 тис. грн.

На сайті сервісу пошуку роботи Work.ua зазначається, що середня зарплата медсестри в Києві, в запропонованих вакансіях, 14,5 тисячі гривень.

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Отже, у державних клініках пропонують набагато меншу зарплату, ніж у приватних закладах, хоча вакансій достатньо і в тих, і в тих.

У кого в Україні найменші зарплати

Згідно з даними сайту grc.ua, найменше в Україні отримує адміністративний персонал, середня зарплата становила близько 10 тис. грн.

Далі у рейтингу низьких доходів:

робочі (11900 грн);

співробітники-початківці (12 161 грн);

працівники у сфері медицини (13 047 грн);

сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).

"Сьогодні" також писали, яка пенсія чекає людей із маленькою зарплатою і розповідали, яка професія стане найзатребуванішою у 2022 році.