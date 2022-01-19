До обещанной зарплаты далеко? Сколько на самом деле получает младшая медсестра в Украине

Какие зарплаты предлагают младшим медсестрам в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинским врачам и младшему медицинскому персоналу обещали поднять зарплаты с 2022 года на 500% и 300%.

Согласно постановлению Кабмина, минимальная зарплата для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием должна быть не менее 13 500 грн.

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"Сегодня" решили проверить, так ли это и сколько на самом деле предлагают младшим медсестрам в Украине.

На сайте Государственного центра занятости можно найти свежие вакансии в государственных медучреждениях, но предлагаемые зарплаты намного ниже обещанных 13,5 тыс.

Суммы колеблются от 6500 до 7000 грн, в зависимости от области страны. Больше всего предлагают в столице, некоторые зарплаты доходят до 8-10 тысяч грн.

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В частных учреждениях ситуация лучше, но до обозначенного идеала также далеко и в небольших городах сложно найти зарплату 13,5 тыс. грн.

В зависимости от города и уровня клиники младшим медсестрам предлагают от 8 до 15 тыс грн.

На сайте сервиса поиска работы Work.ua отмечается, что средняя зарплата медсестры в Киеве, в предлагаемых вакансиях, 14,5 тысяч гривен.

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Следовательно, в государственных клиниках предлагают гораздо меньшую зарплату, чем в частных заведениях, хотя вакансий достаточно и у тех и у тех.

У кого в Украине самые маленькие зарплаты

Согласно с данными сайта grc.ua, меньше всего в Украине получает административный персонал, средняя зарплата составила около 10 тыс. грн.

Далее в рейтинге низких доходов:

рабочие (11900 грн);

начинающие сотрудники (12 161 грн);

сотрудники в сфере медицины (13 047 грн);

сфера туризма и ресторанного бизнеса (13 198 грн).

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