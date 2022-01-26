"Дія" запустила нову послугу – які документи можна подати за кілька кліків

Документи до Податкової відправляться автоматично / Фото: Колаж: Сьогодні

У застосунку "Дія" запущено нову функцію. Тепер там можна подати річну податкову декларацію Фізичної особи підприємця (ФОП).

Про те, як це зробити розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці для "НВ".

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Хто може подати декларацію через "Дію"

Таку можливість, за словами Федорова, мають ФОПи 1−3 групи і зробити це можна за кілька кліків.

"Загалом річна декларація займає три сторінки, у якій треба правильно заповнити необхідні поля. Але ми зробили так, щоб можна було ввести лише суму доходу, а вся інша інформація в декларації заповнюється автоматично", – запевняє міністр.

Як це працює

Для того, що подати річну декларацію, потрібно обрати у мобільному застосунку рубрику Послуги та перейти у розділ Податки ФОП.

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Далі оберіть пункт Декларації та введіть:

суму доходу за рік та контактні дані для 1 та 2 групи ФОПів;

суму доходу за 4 квартал для 3 групи ФОПів.

Додаток підтягне інші дані автоматично для будь-якої групи ФОПів, а далі просто необхідно просто підписати декларацію за допомогою "Дія. Підпис".

Після цього декларація автоматично надходить до Податкової служби, а Федоров наголосив, усі дані та суми можуть редагуватися.

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Це означає, що ви можете виправити усі дані. Для цього під кнопкою "Підписати та надіслати" оберіть завантаження PDF-файлу і перевірте заповнені поля.

Нова послуга у "Дії"

З 13 січня в Україні, у форматі-бета тестування, почала діяти нова функція порталу державних послуг "Дія".

Тепер українцям почнуть надходити сповіщення про судові засідання у яких користувач є учасником.

Це нововведення запровадили для того, щоб мінімізувати кількість пропусків судових засідань через незнання. Деякі люди випадково пропускають судові засідання, оскільки до них просто не дійшло повідомлення-повістка.

"Сьогодні" також писали, як "Дія" захищатиме українців від шахраїв та розповідали, де можна використати цифровий паспорт.