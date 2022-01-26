"Дія" запустила новую услугу – какие документы можно подать за несколько кликов

Документы в Налоговую отправятся автоматически / Фото: Коллаж: Сегодня

В приложении "Дія" запущена новая функция. Теперь там можно подать годовую налоговую декларацию Физического лица предпринимателя (ФЛП).

О том, как это сделать рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке для "НВ".

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Кто может подать декларацию через "Дію"

Такую возможность, по словам Федорова, имеют ФЛП 1-3 группы и сделать это можно в несколько кликов.

"В целом, годовая декларация занимает три страницы, в которой нужно правильно заполнить необходимые поля. Но мы сделали так, чтобы можно было ввести только сумму дохода, а вся остальная информация в декларации заполняется автоматически", – уверяет министр.

Как это работает

Для того, чтобы подать годовую декларацию, нужно выбрать в мобильном приложении рубрику Услуги и перейти в раздел Налоги ФЛП.

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Далее выберите пункт Декларации и введите:

сумму дохода за год и контактные данные для 1 и 2 группы ФЛП;

сумму дохода за 4 квартал для 3 группы ФЛП.

Приложение подтянет другие данные автоматически для любой группы ФЛП, а затем просто необходимо просто подписать декларацию с помощью "Дія. Підпис".

После этого декларация автоматически поступает в Налоговую службу, а Федоров подчеркнул, что все данные и суммы могут редактироваться.

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Это означает, что вы можете исправить все данные. Для этого под кнопкой "Подписать и отправить" выберите загрузку PDF-файла и проверьте заполненные поля.

Новая услуга в "Дії"

С 13 января в Украине, в формате бета тестирования, начала действовать новая функция портала государственных услуг "Дія".

Теперь украинцам начнут поступать уведомления о судебных заседаниях, в которых пользователь является участником.

Это нововведение было создано для того, чтобы минимизировать количество пропусков судебных заседаний по незнанию. Некоторые люди случайно пропускают судебные заседания, поскольку до них просто не дошло сообщение-повестка.

"Сегодня" также писали, как "Дія" будет защищать украинцев от мошенников и рассказывали, где можно использовать цифровой паспорт.