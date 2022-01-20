"Дія" запустила нову функцію: як тепер працює повернення товарів в Україні

Повернути товар до магазинів відтепер стане простіше / Фото: Колаж: Сьогодні
Відтепер мережі гіпермаркетів Епіцентр та Нова лінія попередньо придбаний товар приймають назад без паперового паспорта.
Про це повідомляють в Telegram-каналі "Дія".
Раніше для того, аби повернути придбаний товар, покупцям потрібно було мати при собі паперовий документ, наразі можна надати його цифрові копії.
"Процес повернення в Епіцентрі та Новій Лінії стає простішим і швидшим. Раніше покупець мав обов’язково надати паперовий паспорт, щоб повернути придбаний товар. Це створювало незручності та забирало час у клієнтів мережі", — повідомляють у "Дії".
Для цього достатньо лише:
- відкрити застосунок;
- натиснути на документ;
- дати касиру просканувати штрихкод;
- підтвердити передачу даних.
Нова послуга "Дії"
У "Дію" відтепер приходять сповіщення про перевірку кредитної історії та нові кредити. Послуга запрацювала на початку січня 2022 року, а спрямована вона на те, щоб протидіяти шахраям, які беруть позики на чуже ім’я.
Працює послуга дуже просто і встановлена у застосунку за замовчуванням. Якщо ви або хтось інший на ваше ім’я намагається взяти кредит — на смартфон прийде сповіщення. Також користувач буде повідомлений, якщо якась фінустанова перевіряє його кредитну історію.
Якщо ви впевнені, що не оформлюєте кредит, то можете одразу зреагувати і зв’язатись з потрібною установою.
Після масштабної хакерської атаки на сайти міністерств та онлайн портал "Дія" найбільше українців хвилює, чи стався витік даних із програми "Дія". Це питання детально розʼяснили у Мінцифрі.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство цифрової трансформації представило оновлену послугу "Дія.Підпис". Тепер для ідентифікації особи не треба крутити головою.