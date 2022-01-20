"Дія" запустила новую функцию: как теперь работает возврат товаров в Украине

Вернуть товар в магазины отныне станет проще / Фото: Коллаж: Сегодня
Теперь сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия" предварительно приобретенный товар принимают обратно без бумажного паспорта.
Об этом сообщают в Telegram-канале "Дія".
Раньше для того, чтобы вернуть приобретенный товар, покупателям нужно было иметь при себе бумажный документ, теперь можно предоставить его цифровые копии.
"Процесс возврата в "Эпицентре" и "Новой линии" становится проще и быстрее. Раньше покупатель должен был обязательно предоставить бумажный паспорт, чтобы вернуть приобретенный товар. Это создавало неудобства и отнимало время у клиентов сети" , — сообщают в "Дії".
Теперь достаточно:
- открыть приложение;
- нажать на документ;
- дать кассиру просканировать штрихкод;
- подтвердить передачу данных.
Новая услуга "Дії"
В "Дії" отныне приходят уведомления о проверке кредитной истории и новых кредитах. Услуга заработала в начале января 2022 года, а направлена она на то, чтобы противодействовать мошенникам, берущим кредиты на чужое имя.
Работает услуга очень просто, установлена она в приложении по умолчанию. Если вы или кто-то другой на ваше имя пытается взять кредит, на смартфон придет уведомление. Также пользователь будет уведомлен, если какое-то финучреждение проверяет его кредитную историю.
Если вы уверены, что не оформляете кредит, можете сразу отреагировать и связаться с нужным учреждением.
Напомним, что после масштабной хакерской атаки на сайты министерств и онлайн-портал "Дія" больше всего украинцев волнует, произошла ли утечка данных из программы. Это подробно разъяснили в Минцифры.
Ранее мы сообщали, что Министерство цифровой трансформации представило обновленную услугу "Дія.Підпис". Теперь для идентификации личности не нужно крутить головой.