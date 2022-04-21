Дія банківської картки закінчилась або її викрали – що робити

Українці можуть не перевипускати фізичну банківську картку під час війни / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного стану відділення банків можуть не працювати на певних територіях, але банківські операції можна здійснювати онлайн.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, як діяти українцям, якщо вони хочуть перевипустити або оформити банківську платіжну картку.

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Варіанти для власників карток

Якщо картка у вас уже була, але термін дії закінчився, нею можна далі користуватися. Більшість банків в Україні автоматично продовжили термін дії протермінованих карток – на місяць, три місяці чи пів року. Ці дані слід уточнювати на сайтах фінансових установ, де вас обслуговують.

Низка банків продовжує термін дії картки на вимогу клієнта. У цьому випадку українцям слід самим звернутися з запитом до банку.

Є й інший, більш сучасний варіант, – випустити віртуальну картку. Фізичного аналога в неї не буде, але реквізити й рахунок збережуться. Нею можна буде користуватися як і звичайною карткою, але за допомогою смартфону.

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Із віртуальною карткою можна проводити усі операції в інтернеті. Доступна функція додавання її до GooglePay або ApplePay.

Втрачена картка

Якщо фізична банківська картка загубилась чи її викрали, слід оперативно заблокувати її. Потрібно зателефонувати до клієнтської підтримки свого банку та попросити їх це зробити.

Блокування доступне клієнтам банків самостійно, на сайтах або в мобільних додатках. Можна також звернутися в банківське відділення й попросити працівників заблокувати вашу картку.

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Щодо відновлення картки або відкриття нового рахунку в умовах воєнного стану, слід обговорити це з представниками вашого банку. Зазвичай на сайтах фінансових установ чи в мобільних додатках вказані адреси, телефони й графік роботи відділень.

Робота банків в Україні

Українській банки вже оприлюднили графіки роботи на Великдень та святкові дні. В умовах воєнного стану, вихідні не переносять на наступний день, відтак після святкової неділі 24 квітня, 25 квітня буде робочим днем.

Система електронних платежів працює у звичайному режимі й без перебоїв. На свята міжбанківські перекази здійснюватимуть з 23 по 25 квітня включно. Клієнти також зможуть здійснювати платежі.

У ПриватБанку оголосили, що відшкодовуватимуть українцям вклади у ліквідовані банки. Гарантоване відшкодування здійснюють дистанційно, тож іти до відділення не потрібно, достатньо замовити відповідну послугу онлайн.

Раніше ми писали, що українці почали скаржитись на скасування кредитних канікул у деяких банках. Із рахунків користувачів почали автоматично списувати гроші без попередження. Згодом у НБУ напрацювали нові рекомендації для банків, фінансових та колекторських установ щодо кредитів під час війни.