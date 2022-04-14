Гроші чи квартира: компенсацію за зруйноване житло отримуватимуть двома способами

Як визначатимуть розмір компенсації за житло / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Визначати, яку компенсацію люди отримають за повністю зруйноване житло в Україні, будуть спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування.

Про це розповіла лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, збитки, які завдано приміщенням, в яких тепер потрібен ремонт, підраховуватимуть звичайні ліцензовані оцінювачі майна.

Саме від їх оцінок залежить те, яке житло постраждалі отримають натомість чи скільки грошей їм виплатять у вигляді компенсації.

Шуляк заявила, що методики для цього запрацює Кабінет міністрів спільно з Фондом держмайна.

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Вони відрізнятимуться залежно від того, чи підлягає будинок відновленню та ремонту чи ні.

"Коли йдеться про компенсацію у вигляді нового житла, то на рівні Кабінету міністрів має бути розроблена методика, за якою рахуватиметься вартість квадратного метра житла у певній місцевості і виходячи з площі зруйнованого житла рахуватиметься сума компенсації", – пояснила Шуляк.

Якщо говорити про будинки, які можна відремонтувати, у гру вступають оцінювачі, за звітами яких визначатиметься компенсація.

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Шуляк також уточнила, що ті, хто подав заявки про зруйноване житло у додатку "Дія", мають право отримати компенсацію у вигляді квадратних метрів, а не коштів.

А під час Всеукраїнського телемарафону політик розповіла ще одну цікаву деталь: люди зможуть вибирати квартиру для життя у іншому місті.

"Розраховуємо, що буде така можливість, коли людина сама вибиратиме. Наприклад, у неї зруйнована квартира в місті Харкові, вона зможе обрати інше місто. І навпаки – якщо зруйнована квартира в іншому місті, вона зможе вибирати квартиру в Харкові".

Як будуватимуть житло після війни

Раніше Шуляк розповіла, що після закінчення бойових дій в Україні кардинально зміниться підхід до будівництва нового житла.

Набагато більше уваги приділять безпеці, а всі проєкти будуть перероблені. У нових будинках з'являться обов'язкові бомбосховища, як в Ізраїлі.

Саме Ізраїль Україна розглядає як приклад подальшого відновлення інфраструктури.

Сьогодні також писали, що в Україні бронюватимуть чоловіків для відновлення країни, та розповідали, які квартири отримають переселенці від держави.