Деньги или квартира: компенсацию за разрушенное жилье будут получать двумя способами

Как будут определять размер компенсации за жилье / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Определять, какую компенсацию люди получат за полностью разрушенное жилье в Украине, будут специальные комиссии при органах местного самоуправления.

Об этом рассказала лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Интерфакс-Украина".

Реклама

По ее словам, ущерб, который нанесен помещениям, в которых теперь требуется ремонт, будут подсчитывать обычные лицензированные оценщики имущества.

Именно от их оценок зависит то, какое жилье пострадавшие получат взамен или сколько денег им выплатят в виде компенсации.

Шуляк заявила, что методики для этого заработает Кабинет министров совместно с Фондом госимущества.

Реклама

Они будут отличатся в зависимости от того, подлежит ли дом восстановлению и ремонту или нет.

"Когда речь идет о компенсации в виде нового жилья, то на уровне Кабинета министров должна быть разработана методика, по которой будет считаться стоимость квадратного метра жилья в определенной местности и исходя из площади разрушенного жилья будет считаться сумма компенсации", – объяснила Шуляк.

Если говорить о домах, которые можно отремонтировать, в игру вступают оценщики, по отчетам которых и будет определятся компенсация.

Реклама

Шуляк также уточнила, что те, кто подал заявки о разрушенном жилье в приложении "Дія", имеют право получить компенсацию в виде квадратных метров, а не денежных средств.

А во время Всеукраинского телемарафона политик рассказала еще одну интересную деталь: люди смогут выбирать квартиру для жизни в другом городе.

"Рассчитываем, что будет такая возможность, когда человек будет сам выбирать. Например, у него разрушена квартира в городе Харькове, он сможет выбрать другой город. И наоборот – если разрушена квартира в другом городе, она сможет выбирать квартиру в Харькове".

Как будут строить жилье после войны

Ранее Шуляк рассказала, что по окончанию боевых действий в Украине кардинально изменится подход к строительству нового жилья.

Гораздо большее внимание уделят безопасности, а все проекты будут переделаны. В новых домах появятся обязательные бомбоубежища, как в Израиле.

Именно Израиль Украина рассматривает как пример для дальнейшего восстановления инфраструктуры.

"Сегодня" также писали, что в Украине будут бронировать мужчин для восстановления страны, и рассказывали, какие квартиры получат переселенцы от государства.