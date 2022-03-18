День зниження цін на пальне: що насправді відбувається на українських заправках

Що відбувається на заправках 18 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні, у п'ятницю 18 березня повинні знизиться ціни на бензин та пальне. В середньому на 7 та 5 гривень.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свиріденко.

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За її словами, зниження відбудеться після запровадження урядом заходів для уникнення дефіциту палива на АЗС та стримування цін, а саме – зниження ставки ПДВ із 20% до 7%.

Свириденко запевняє, що дизельне паливо коштуватиме не дорожче за 40 грн за літр, а бензин коштуватиме близько 36 грн.

"Ми і далі уважно стежитимемо за ситуацією на світовому ринку пального і відкоригуємо ціну логістики та розмір доплати до котирування, як тільки вони зменшаться", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Яка ситуація на заправках?

Однак на заправках ціни знижуватися не поспішають і залишаються такими ж, як і 17 березня.

Можливо, АЗС ще не встигли відреагувати на дії уряду, але наразі ситуація така:

Ціни на А-95+:

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Скріншот: vseazs.com

Ціни на А-95:

Скріншот: vseazs.com

Ціни на А-92:

Скріншот: vseazs.com

Ціни на дизельне паливо:

Скріншот: vseazs.com

Зміни на ринку палива

В Україні для вирішення проблеми дефіциту тепер дозволяється звернення палив Євро 3 та Євро 4 , якість яких дещо нижча, ніж дозволених раніше видів.

Відповідну постанову видав Кабінет міністрів та наголошується, що це дозволить залучити додатковий ресурс палива та для потреб Збройних сил.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує паливо в інших країнах Європи і розповідали, що відбувається з цінами на нафту.