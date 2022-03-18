День снижения цен на топливо: что на самом деле происходит на украинских заправках

Что происходит на заправках 18 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Украине, в пятницу 18 марта должны снизится цены на бензин и горючее. В среднем на 7 и 5 гривень.
Об этом заявила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, снижение произойдет после введения правительством мер для избежания дефицита топлива на АЗС и сдерживания цен, а именно – снижения ставки НДС с 20% до 7%.
Свириденко уверяет, что дизельное топливо будет стоить не дороже 40 грн за литр, а бензин будет стоить около 36 грн.
"Мы будем и дальше внимательно следить за ситуацией на мировом рынке горючего и откорректируем цену логистики и размер доплаты к котировке, как только они уменьшатся", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Какая ситуация на заправках?
Однако на заправках цены снижаться не спешат и остаются такими же, как и 17 марта.
Возможно, АЗС еще не успели отреагировать на действия правительства, но на данный момент ситуация такая:
Цены на А-95+:
Цены на А-95:
Цены на А-92:
Цены на дизельное топливо:
Изменения на рынке топлива
В Украине для решения проблемы дефицита теперь разрешается обращение топлив Евро 3 и Евро 4, качество которых несколько ниже, чем разрешенных ранее видов.
Соответствующее постановление издал Кабинет министров и отмечается, что это позволит привлечь дополнительный ресурс топлива и для нужд Вооруженных сил.
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