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Без НДС и акциза: сколько теперь будет стоить бензин в Украине

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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12 марта, 14:59
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Рассказываем, что изменится на рынке топлива уже совсем скоро
В Украине отменили НДС и акциз на топливо
В Украине отменили НДС и акциз на топливо / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине отменят налог на добавленную стоимость и акциз на топливо. Это поможет избежать его дефицита и стабилизировать цены.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал сегодня, 12 марта, во время нового видеообращения к украинцам.

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По словам Зеленского, решение об отмене НДС и акциза на горючее уже согласовало правительство. Дальше дело за депутатами ВР.

Как рассказывала ранее вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин так, чтобы заправкам снова стало выгодно продавать топливо.

Да, в максимально разрешенную цену для заправок можно будет включать дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России в Польшу, Румынию и Венгрию.

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Кабмин предполагает, что это станет мотивацией для АЗС завозить и продавать больше топлива, потому что по старой формуле делать это было уже невыгодно.

Чтобы избежать слишком сильного роста цен для покупателей, Кабмин направил в Раду законопроект о снижении налоговой нагрузки для продавцов топлива. Ставка НДС снизится с 20% до 7%, а акциз будет отменен.

Оба решения вступят в силу одновременно.

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Размер разрешенной наценки

Пока размер разрешенной цены не растет. Он останется на уровне, установленном за несколько дней до начала российского вторжения:

  • 4,55 грн/литр бензина;
  • 5 грн на литр дизеля.

Ограничение не касаются "премиальных" марок топлива – их можно продавать по любой рыночной цене.

Нехватка горючего в Украине

Пока Украина все же ощущает нехватку горючего. Сети АЗС приходят в себя от шока войны и пытаются возобновить работу.

Сейчас ситуация меняется ежеминутно, поэтому некоторые заправки могут не работать, сообщили в сети ОККО. В приоритете – обеспечить горючим авто спецслужб и критической инфраструктуры. К примеру, станции WOG обслуживают такой транспорт без очереди.

Украине сложно сейчас обеспечить себя полностью горючим собственного производства.

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Нафторинок" Александр Сиренко, сейчас работает только один завод из шести имеющихся, который обеспечивает 50% потребности.

Несмотря на отказ от белорусского и российского импорта, заправки продолжают соблюдать предельные цены на топливо.

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