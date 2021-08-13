"Давненько не було приводу": співзасновник Monobank потролив конкурентів

Співзасновник Monobank Олег Горохівський потролив Альфа-Банк. Колаж: "Сьогодні"

Співзасновник Monobank Олег Горохівський поскаржився, що Альфа-Банк відмовив йому в праві використовувати новий продукт, а самі співробітники цього банку користуються їх картами.

Про це він написав в Facebook.

"Давненько не було приводу потролити конкурентів. Але сьогодні мені під руку, у відпустці, попався Альфа-Банк Україна", – сказав Гороховський.

Він розповів, що Альфа-Банк випустив нову карту, але в праві використовувати її відмовили.

"Я не був клієнтом Альфа і вирішив спробувати їх новий продукт. На жаль, пройшовши реєстрацію і отримавши відмову в додатку я уточнив у підтримці, що зі мною не так і виявилося, що мені теж їх продукт недоступний, з причин, які мені поки називати відмовляються ", – розповів Гороховський.

Альфа-Банк купить Monobank?

Альфа-Банк може укласти угоду про придбання Monobank, який діє за ліцензією Universal Bank, вже в найближчі місяці.

Чутки про це ходять досить давно, а тепер з'явилася інформація, що угода може відбутися вже в серпні-вересні. За інформацією джерел "Страны", угода перебуває на фінальній стадії.

Водночас в самому Альфа-Банку виданню не підтвердили ці плани і домовленості.

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"Вперше про це чую", – заявив генеральний менеджер і член правління Альфа-Банку Рафал Ющак.

Хто володіє Monobank і Альфа-Банком

Бренд Monobank належить спільно групі "ТАС" і Fintech Band і переданий для використання в рамках проекту Universal Bank.

Засновником і основним акціонером ТАС і її керуючої компанії є Сергій Тігіпко, він же – бенефіціарний власник Universal Bank.

За даними на сайті Альфа-Банку, він через європейську компанію ABH Holdings S.A. належить наступним п'яти бізнесменам і двом організаціям:

Михайло Фрідман (громадянство – Ізраїль, РФ, Велика Британія) – 32,86% акцій;

Герман Хан (Ізраїль, РФ, Велика Британія) – 20,97% акцій;

Олексій Кузьмічов (РФ, Кіпр, Сент-Кітс і Невіс, Велика Британія) – 16,3% акцій;

Петро Авен (РФ, Латвія) – 12,4% акцій;

Андрій Косогов (РФ) – 3,67% акцій;

UniCredit S.p.A. (Італія) – 9,9% акцій;

The Mark Foundation for Cancer Research – 3,87% акцій.

Нагадаємо, Monobank змінив тарифи за вихідними SWIFT-платежів, а також дозволив ФОПам поповнювати рахунок через термінали і каси банків.

Ми також писали, що співзасновник Monobank Олег Горохівський анонсував інтеграцію мобільного банку з криптобіржею і ринком з торгівлі цінними паперами.