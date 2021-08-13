"Давненько не было повода": сооснователь Monobank потроллил конкурентов

Сооснователь Monobank Олег Гороховский потроллил Альфа-Банк. Коллаж: "Сегодня"

Сооснователь Monobank Олег Гороховский пожаловался, что Альфа-Банк отказал ему в праве использовать новый продукт, а сами сотрудники этого банка пользуются их картами.

Об этом он написал в Facebook.

"Давненько не было повода потроллить конкурентов. Но сегодня мне под руку, в отпуске, попался Альфа-Банк Украина", – сказал Гороховский.

Он рассказал, что Альфа-Банк выпустил новую карту, но в праве использовать ее отказали.

"Я не был клиентом Альфы и решил попробовать их новый продукт. К сожалению, пройдя регистрацию и получив отказ в приложении, я уточнил в поддержке, что со мной не так, и оказалось, что мне тоже их продукт недоступен, по причинам, которые мне пока называть отказываются", – рассказал Гороховский.

Альфа-Банк купит Monobank?

Альфа-Банк может заключить сделку о приобретении Monobank, который действует по лицензии Universal Bank, уже в ближайшие месяцы.

Слухи об этом ходят достаточно давно, а теперь появилась информация, что сделка может состояться уже в августе-сентябре. По информации источников "Страны", сделка находится на финальной стадии.

В то же время в самом Альфа-Банке изданию не подтвердили эти планы и договоренности.

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"В первый раз об этом слышу", - заявил генеральный менеджер и член правления Альфа-Банка Рафал Ющак.

Кто владеет Monobank и Альфа-Банком

Бренд Monobank принадлежит совместно группе "ТАС" и Fintech Band и передан для использования в рамках проекта Universal Bank.

Учредителем и основным акционером ТАС и ее управляющей компании является Сергей Тигипко, он же – бенефициарный владелец Universal Bank.

Согласно данным на сайте Альфа-Банка, он через европейскую компанию ABH Holdings S.A. принадлежит следующим пяти бизнесменам и двум организациям:

Михаил Фридман (гражданство – Израиль, РФ, Великобритания) – 32,86% акций;

Герман Хан (Израиль, РФ, Великобритания) – 20,97% акций;

Алексей Кузьмичев (РФ, Кипр, Сент-Китс и Невис, Великобритания) – 16,3% акций;

Петр Авен (РФ, Латвия) – 12,4% акций;

Андрей Косогов (РФ) – 3,67% акций;

UniCredit S.p.A. (Италия) – 9,9% акций;

The Mark Foundation for Cancer Research – 3,87% акций.

Напомним, Monobank изменил тарифы по исходящим SWIFT-платежам, а также разрешил ФОПам пополнять счет через терминалы и кассы банков.

Мы также писали, что сооснователь Monobank Олег Гороховский анонсировал интеграцию мобильного банка с криптобиржей и рынком по торговле ценными бумагами.