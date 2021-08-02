Альфа-Банк купит Monobank – СМИ

Источники в банковских кругах утверждают, якобы Альфа-Банк уже в ближайшее время приобретет Monobank

Альфа-Банк поглотит Monobank / коллаж "Сегодня"

Альфа-Банк может заключить сделку о приобретении Monobank, который действует по лицензии Universal Bank, уже в ближайшие месяцы.

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Об этом сообщили источники в банковских кругах, пишет "Страна".

По данным издания, слухи об этом ходят достаточно давно, а теперь появилась информация, что сделка может состояться уже в августе-сентябре.

Источники издания утверждают, что сделка находится на финальной стадии.

В то же время в самом Альфа-Банке изданию не подтвердили эти планы и договоренности.

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"В первый раз об этом слышу", - заявил генеральный менеджер и член правления Альфа-Банка Рафал Ющак.

Кто владеет Monobank и Альфа-Банком

Бренд Monobank принадлежит совместно группе "ТАС" и Fintech Band и передан для использования в рамках проекта Universal Bank.

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Учредителем и основным акционером ТАС и ее управляющей компании является Сергей Тигипко, он же – бенефициарный владелец Universal Bank.

По данным Нацбанка на начало 2021 года, Альфа-Банк через европейскую компанию ABH Holdings S.A. принадлежит следующим пяти бизнесменам и двум организациям:

Михаил Фридман (гражданство – Израиль, РФ, Великобритания) – 32,86% акций;

Герман Хан (Израиль, РФ, Великобритания) – 20,97% акций;

Алексей Кузьмичев (РФ, Кипр, Сент-Китс и Невис, Великобритания) – 16,3% акций;

Петр Авен (РФ, Латвия) – 12,4% акций;

Андрей Косогов (РФ) – 3,67% акций.

UniCredit S.p.A. (Италия) – 9,9% акций;

The Mark Foundation for Cancer Research – 3,87% акций.

Напомним, Monobank изменил тарифы по исходящим SWIFT-платежам, а также разрешил ФОПам пополнять счет через терминалы и кассы банков.

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А с июля в Украине заработала новая система блокирования счетов должников и автоматического списания денег, к которой в том числе уже подключился Универсал банк (включая Monobank).

Мы также писали, что сооснователь Monobank Олег Гороховский анонсировал интеграцию мобильного банка с криптобиржей и рынком по торговле ценными бумагами.