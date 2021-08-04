Що, якщо не біткоїн? Українцям порадили 3 криптовалюти для довгострокових вкладень

Ринок цифрових активів буквально крутиться навколо біткоїна та "ефіру", але є й інші варіанти для інвестицій, упевнений аналітик

Біткоїн - не єдиний варіант інвестицій в криптовалюти / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Біткоїн та Ethereum продовжують відлякувати інвесторів своєю дорожнечею і високою волатильністю. Не можна сказати, що інші криптовалюти демонструють особливу стабільність, але серед альткоїнів існують варіанти для довгострокових вкладень. В першу чергу, це:

Ripple (XRP);

Polkadot;

Cardano.

Таку думку в коментарі сайту "Сьогодні" висловив головний стратег з криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

"Це топові активи за капіталізацією, вони не найбільш волатильні, попит з боку інвестиційного співтовариства і трейдерів-спекулянтів високий – значить за відсутності форс-мажорних чинників ціни цих активів будуть змінюватися приблизно як у Bitcoin", – пояснив аналітик.

Всі три активу входять в ТОП-10 за капіталізацією

Від чого залежить вибір

Вибираючи, в яку криптовалюту інвестувати, краще звертати увагу на ті "монети", назви яких постійно на слуху, впевнений Ковальчук.

"Коли приходять нові учасники ринку, вони не шукають екзотичні монети, вони купують те, що знайоме. Відповідно, в нашій ситуації вигідно думати як натовп", – вважає експерт.

Ripple (XRP) – криптовалютна платформа для платіжних систем. Вона зорієнтована на операції обміну валют без зворотних платежів. Оновлення проходять регулярно, медійні конфлікти не формують довгограючих корекцій. Ковальчук вважає, що з точки зору довгострокового інвестування для недосвідчених інвесторів, Ripple – це вигідний інструмент.

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Polkadot – по суті, це навіть не криптовалюта, а мультиплатформа. Вона покликана об'єднати всі існуючі блокчейни в єдину глобальну екосистему. Довіру інвесторів може викликати наявність історії та місії проєкту, а також відсутність ідеологічних "провисів", вважає аналітик.

Cardano – це блокчейн-платформа, створена в якості альтернативи Ethereum. Цей фактор сам по собі формує високий рівень довіри до активу, впевнений Ковальчук.

Інвесторам також радять підходити до вкладень з розумом і задуматися над розподілом заощаджень між різними активами.

"Це портфельна робота, яка набирає обертів і наздоганяє біржову торгівлю. Згідно з недавнім опитуванням, проведеним NORC в Чиказькому університеті, близько 13% американців купували або торгували криптовалюта в минулому році. Дослідження показало, що в той же період 24% торгували акціями", – розповів Ковальчук.

Нагадаємо, раніше аналітики прогнозували, що криптовалюта Ethereum стане домінуючим засобом заощадження і випередить біткоїн за ринковою капіталізацією. При цьому ні Ethereum, ні біткоїн не зможуть в найближчому майбутньому випередити золото, так як висока волатильність не дозволить криптовалюті стати безпечним активом.

Також недавно голова МВФ розкритикувала криптовалюти. Крмсталіна Георгієва заявила, що біткоїн – це не гроші. На її думку, майбутнє – за цифровими версіями національних валют, які випускають центробанки різних країн.

Крім того, біткоїн потрапив під критику Світового банку. Організація відмовилася допомагати Сальвадору з впровадженням біткоїн-платежів, хоча уряд цієї країни звертався до організації за підтримкою. В якості причини відмови СБ назвав проблеми криптовалюти з прозорістю й екологією.

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