Что, если не биткоин? Украинцам посоветовали 3 криптовалюты для долгосрочных вложений

Рынок цифровых активов буквально вертится вокруг биткоина и "эфира", но есть и другие варианты для инвестиций, уверен аналитик

Биткоин - не единственный вариант инвестиций в криптовалюты / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Биткоин и Ethereum продолжают отпугивать инвесторов своей дороговизной и высокой волатильностью. Нельзя сказать, что другие криптовалюты демонстрируют особую стабильность, но среди альткоинов есть и варианты для долгосрочных вложений. В первую очередь это:

Ripple (XRP);

Polkadot;

Cardano.

Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

"Это топовые активы по капитализации, они не самые волатильные, спрос со стороны инвестиционного сообщества и трейдеров-спекулянтов высокий – значит, при отсутствии форс-мажорных факторов цены этих активов будут изменяться приблизительно как у Bitcoin", – объяснил аналитик.

Все три актива входят в ТОП-10 по капитализации

От чего зависит выбор

Выбирая, в какую криптовалюту инвестировать, лучше обращать внимание на те "монеты", названия которых постоянно на слуху, уверен Ковальчук.

"Когда приходят новые участники рынка, они не ищут экзотические монеты, они покупают то, что знакомо. Соответственно, в нашей ситуации выгодно думать как толпа", – считает эксперт.

Ripple (XRP) - криптовалютная платформа для платежных систем. Она сориентирована на операции обмена валют без возвратных платежей. Обновления проходят регулярно, медийные конфликты не формируют долгоиграющих коррекций. Ковальчук считает, что с точки зрения долгосрочного инвестирования для неопытных инвесторов Ripple – это выгодный инструмент.

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Polkadot - по сути, это даже не криптовалюта, а мультиплатформа. Она призвана объединить все ныне существующие блокчейны в единую глобальную экосистему. Доверие инвесторов может вызывать наличие истории и миссии проекта, а также отсутствие идеологических "провисов", считает аналитик.

Cardano - это блокчейн-платформа, созданная в качестве альтернативы Ethereum. Этот фактор сам по себе формирует высокий уровень доверия к активу, уверен Ковальчук.

Инвесторам также советуют подходить к вложениям с умом и задуматься над распределением сбережений между разными активами.

"Это портфельная работа, которая набирает обороты и догоняет биржевую торговлю. Согласно недавнему опросу, проведенному NORC в Чикагском университете, около 13% американцев покупали или торговали криптовалютами в прошлом году. Исследование показало, что в тот же период 24% торговали акциями", – рассказал Ковальчук.

Напомним, ранее аналитики прогнозировали, что криптовалюта Ethereum станет доминирующим средством сбережения и опередит биткоин по рыночной капитализации. При этом ни Ethereum, ни биткоин не смогут в ближайшем будущем опередить золото, так как высокая волатильность не позволит криптовалютам стать безопасным активом.

Также недавно глава МВФ раскритиковала криптовалюту. Кристалина Георгиева заявила, что биткоин – это не деньги. По ее мнению, будущее – за цифровыми версиями национальных валют, которые выпускают центробанки разных стран.

Кроме того, биткоин попал под критику Всемирного банка. Организация отказалась помогать Сальвадору с внедрением биткоин-платежей, хотя правительство этой страны обращалось в организацию за поддержкой. В качестве причины отказа ВБ назвал проблемы криптовалюты с прозрачностью и экологией.

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