Що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям до кінця року

/ Фото: Сьогодні

Четвертий квартал 2021 року для українців буде різним: комусь підвищать зарплату, пенсію, а хтось, на жаль, залишиться без роботи. Ціни виростуть для всіх однаково, бо інфляція прискориться. Що буде з тарифами на опалення – залишається тільки здогадуватися, адже імпортний газ вже коштує втричі дорожче, ніж три місяці тому. Та ще й долар подорожчає.

"Сегодня" традиційно публікує консенсус-прогноз основних економічних показників у країні на IV квартал 2021 року. Свій варіант розвитку подій представили голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і віце-президент із питань економічної політики в Українській спілці промисловців і підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський. Наші експерти дають своє бачення в цифрах, ми виводимо середню.

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/ Фото: Сьогодні

Інфляція за IV квартал

Всі експерти впевнені: зростання цін, яке почалося в кінці третього кварталу, прискориться в четвертому. Інфляція перевищить 3% за квартал, це більше 13% річних. У 2020 році інфляція була 5%.

Як пояснив Андрій Забловський, ціни прискорять зростання через збільшення комунальних тарифів і цін на газ, зростання вартості імпорту на тлі прискорення глобальної продовольчої інфляції.

З ним згоден і Віктор Скаршевський.

"Інфляція прискориться, враховуючи очікуване підвищення тарифів на тепло для населення через подорожчання газу, і складе 3-3,5% за жовтень-грудень", – розрахував експерт.

Андрій Шевчишин дав прогноз 2,9%. Він каже, що літні дефляційні місяці позаду, внутрішнє споживання в зв'язку з карантином тупцює на місці, як і економічне зростання.

Найбільш оптимістичний Олег Пендзин; за його оцінкою, квартальна інфляція не перевищить 2,5%.

Середня зарплата на кінець кварталу

Середня зарплата виросте, адже з 1 грудня буде підвищено мінімальну зарплату від 6000 до 6500 грн. Але цифри зростання у експертів різні.

Андрій Шевчишин і Віктор Скаршевський оптимістично обіцяють зростання від 15 700 до 17 000 грн.

"Заплановане підвищення мінзарплати зробить свою справу, середні зарплати можуть досягти 15 700 грн", – аргументує Андрій Шевчишин.

Віктор Скаршевський уточнив: середня зарплата в грудні складе 16 500-17 000 грн не тільки з урахуванням підвищення мінімалки, але і за рахунок виплат преміальних та 13-х зарплат. Тому в січні середні заробітки знову зменшаться.

Олег Пендзин і Андрій Забловський назвали менші суми зарплат: 14 900 і 14 600 грн. На їхню думку, незважаючи на зростання мінімальних заробітків, середнім зарплатам не дасть суттєво підвищитися ймовірне посилення карантину (удар по громадському харчуванню, транспорту, готельному сервісу).

Курс гривні до долара

Всі експерти впевнені: гривня до кінця року девальвує. Троє з них, крім Андрія Шевчишина, кажуть, що курс знизиться до 27,3-27,5 грн/долар (+60-80 коп.).

"Обмінний курс залишиться відносно стабільним із невеликим девальваційним тиском – збільшення енергетичного імпорту з урахуванням високих цін на газ, закупівля імпортних споживчих товарів перед новорічними святами, різке зниження цін на залізну руду – з 220 доларів до менш 100 доларів за тонну, поступовий вихід нерезидентів із гривневих ОВДП", – висловив спільну думку Віктор Скаршевський.

Андрій Шевчишин песимістичний: курс перевищить 28 гривень.

"Прогноз: 28,2 грн за долар, – стверджує Андрій Шевчишин. – У III кварталі гривня, незважаючи на відтік нерезидентів з ОВДП, відсутність кредиту МВФ, зберігала стабільність і навіть досягла річних максимумів завдяки високому врожаю, сприятливим цінам на експорт та пасивності імпортерів. Підтримало гривню і виділення Україні допомоги МВФ у 2,7 млрд доларів. У IV кварталі ці фактори зійдуть нанівець, в той час як девальваційні настрої наростатимуть".

Державний борг

Не очікують експерти істотної зміни величини держборгу. У нього, нагадаємо, входять зовнішній + внутрішній + гарантований державою борг. За їхніми оцінками, країна буде винна кредиторам від 2,4 до 2,5 трлн грн.

"На загальну динаміку держборгу будуть впливати виплати за зовнішнім і внутрішнім держборгом, а також нові запозичення уряду для покриття бюджетного дефіциту", – роз'яснив Андрій Забловський.

Андрій Шевчишин нагадав, що в IV кварталі Україна повинна виплатити кредиторам близько 2,3 млрд дол.

"Наша влада очікує позитивний результат візиту місії МВФ і отримання 750 млн доларів кредитів вже в цьому році, – аналізує Андрій Шевчишин. – Можливо, очікування не виправдаються через невиконання всіх вимог Фонду (за економічними показниками і реформування законодавства – Авт.)".

Олег Пендзин впевнений, що співпраця з МВФ навряд чи відновиться і в IV кварталі. Тому обіцяний транш кредиту в 750 млн доларів ми не отримаємо, і на збільшення держборгу він не вплине.

Вартість бензину

Прогнози аналітиків близькі: бензин подорожчає на гривню, або до 31 грн/л. Всі назвали два головні чинники зростання цін на пальне, 80% якого Україна, нагадаємо, імпортує. Перший – ціна нафти, другий – курс долара.

"З урахуванням зростання світових цін на нафту і девальваційного тиску на гривню, бензин А-95 до кінця року може коштувати 31 грн/л", – каже Віктор Скаршевський.

Андрій Забловський сподівається, що ціну нафтопродуктів стримає від необґрунтованого зростання встановлений державою на час карантину механізм адміністративного розрахунку цін на певні види пального: "звичайні" (не преміальні) види бензину і дизпальне.

Найбільш песимістичний прогноз дав Андрій Шевчишин.

"Вартість бензину залишиться високою, – стверджує Андрій Шевчишин. – Цьому посприяє збереження високих цін нафти і газу на світових ринках. У грудні нафта може бути вище 85 дол./барель. (+10 дол.), а бензин А-95 подорожчає до 32,5 грн/л".

Газ: середня ціна імпорту

Природний газ також дешевим не буде, хоча ціна повинна знизитися з захмарних 1000 доларів за 1000 куб. м.

Але впевнені в цьому не всі: Андрій Шевчишин не бачить підстав для зниження ціни нижче 900 доларів за 1000 куб. м.

Решта експерти кажуть, що газ істотно подешевшає.

"Зараз ціна на світовому ринку газу спекулятивна, мається на увазі спотова ціна (сьогодні на завтра), – заперечує Віктор Скаршевський. – Так, є причини для її збільшення – холодна зима, жарке літо, низькі запаси газу в європейських газосховищах, зниження газовидобутку в Європі, відмова "Газпрому" від бронювання додаткових потужностей по транзиту газу в Європу, збільшений попит від країн в Азії, перш за все, Китаю. Але навіть ці причини не можуть бути економічним обґрунтуванням зростання ціни на газ в Європі учетверо з початку 2021 року і в сім разів порівняно з вереснем 2020 року".

За оцінкою Віктора Скаршевського, ціна на газ на кінець IV кварталу може коливатися в районі 600 дол. за 1000 куб. м.

Інші два експерти його підтримали: Олег Пендзин спрогнозував ціну на газ у кінці грудня 500 доларів, а Андрій Забловський – навіть 400 доларів за 1000 куб. м.

Безробіття за методикою МОП

Нагадаємо: методика підрахунку Міжнародної організації праці враховує відсоток безробітних серед економічно активного населення (15-72 роки), а не тільки тих, хто стоїть на обліку в центрі зайнятості. Тобто, за цією методикою безробітних виходить більше.

Прогнози різні: лише Андрій Забловський очікує, що рівень безробіття знизиться з 9,3% до 9,1% за рахунок підвищення зайнятості в корпоративному секторі і збільшення пропозицій на ринку праці.

Решта експерти стверджують, що "вільних рук" побільшає.

Олег Пендзин нагадав: восени і взимку завжди менше сезонних працівників, також можливі скорочення через посилення карантину. Його прогноз найжорсткіший: 10,5% безробітних до кінця року, зростання більше 1%.

Андрій Шевчишин також говорить, що зростанню безробіття посприяє епідеміологічна ситуація і рівень вакцинації. Його прогноз 9,7% (+0,4%).

Віктор Скаршевський навів дані Держстатистики: в I кварталі безробіття було 10,5%, нині 9,3%.

"Але до кінця року побачимо збільшення безробіття – посиляться карантинні обмеження плюс збільшення сезонного безробіття в таких галузях, як будівництво і сільське господарство. Рівень безробіття складе близько 9,5%", – оцінив експерт.

Точність прогнозів

Достовірність прогнозів експертів на III квартал 2021 року вийшла такою ж, як у II кварталі (було 85%). За нашою оцінкою, прогноз вважався точним, якщо відхилення було не більше 5% від реальних цифр. Попадання "в яблучко" виявилося за чотирма позиціями з семи: за ціною на бензин, інфляції, держборгу і безробіттю відхилення склало до 1,5%. Прогноз по зарплатах показав відхилення в 4,4%, прогноз по долару – в 4,7%, обидва також були зараховані. Лише з ціною на газ не склалося: через форс-мажор його реальна вартість виявилася вище прогнозованої більш ніж утричі. У підсумку точність консенсус-прогнозу на III квартал ми оцінили у 85%.

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