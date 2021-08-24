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Чи реально в Україні прожити на мінімальну зарплату – експеримент "Сьогодні"

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
24 серпня, 12:40
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Ті, кому платять мінімалку, не отримують на руки повну суму – спочатку потрібно заплатити податки, а це 19,5%
Щоб вижити на мінімальну зарплату, потрібно жорстко економити
Щоб вижити на мінімальну зарплату, потрібно жорстко економити / Фото: Сьогодні, REUTERS/Henry Nicholls

Мінімальна зарплата в Україні виросте до 6500 гривень з 1 грудня 2021 року. Це на 500 гривень більше, ніж зараз – з січня 2021 року мінімалка становить 6000 гривен . Але чи можна прожити на ці гроші цілий місяць? Журналісти "Сьогодні" провели експеримент і з'ясували – теоретично це можливо. От тільки доведеться відмовитися практично від усього, а відкласти на "чорний день" точно не вийде.

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В першу чергу, потрібно врахувати, що якщо працівник отримує мінімалку, на руки йому видають зовсім не 6000 гривень. З цієї суми потрібно відняти 18% податку на доходи фізосіб і 1,5% військового збору, тобто в цілому 19,5%. Залишається 4830 гривень – саме на таку суму спробував прожити протягом місяця кореспондент "Сьогодні" Владислав Паливода.

Експеримент

В першу чергу з суми довелося відняти вартість комунальних послуг. Влітку у Владислава це 947 гривень. Ще 150 гривень потрібно на оплату інтернету, 100 гривень – на мобільний зв'язок. У підсумку залишається 3633 гривні. Якщо розділити цю суму на чотири тижні – буде 908 гривень на кожні сім днів.

Під час тестової закупівлі в супермаркеті відразу довелося відмовитися від м'яса – занадто дорого. Список покупок вийшов таким:

  • гречка;
  • цукор;
  • десяток яєць;
  • картопля;
  • огірки;
  • помідори;
  • хліб;
  • соняшникова олія;
  • сир;
  • сосиски;
  • ковбаса.
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За цей набір продуктів довелося заплатити 533 гривні, але не факт, що їжі вистачить на тиждень.

Крім того, потрібно кожен робочий день добиратися до офісу, а потім назад додому. Їхати доводиться на маршрутці і метро, тобто кожна поїздка коштує 18 гривень, відповідно, проїзд на день обходиться в 36 гривень, а за тиждень потрібно викласти 360 гривень. І це якщо їздити тільки на роботу.

Зрозуміло, грошей на розваги на вихідних не залишається. Але їжі вистачило. За сім днів Владислав витратив 893 гривень. Але для цього довелося відмовитися від зустрічей з друзями і купувати тільки найнеобхідніше.

До того ж не потрібно було оплачувати оренду квартири. При наявності знімного житла в столиці вижити на мінімалку в принципі неможливо.

Думка експерта

Економіст Павло Кухта згоден: прожити на мінімальну зарплату дуже складно. Щоб протриматися хоч якось, обов'язково потрібно планувати бюджет на кожен день, радить експерт. А от відкладати гроші точно не вийде.

"Люди, які живуть на 6000 гривень на місяць, фактично витрачають весь заробіток на їжу. Може, трішечки на щось додаткове, але це і все. Людина навіть відкласти нічого не може", – розповів Кухта.

Середня зарплата

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В середньому українці заробляють в 2,4 рази більше мінімалки, вважають у Держстаті. Зрозуміло, в офіційній статистиці враховується тільки білий заробіток. Середня зарплата по країні становить 14 313 грн.

Найвища середня зарплата зафіксована в Києві (20 455 грн), найнижча – в Кіровоградській області (11 497 грн). Різниця між показниками в цих регіонах досягає 8 958 грн.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині.

При цьому дві третини українців вважають себе бідними. І тільки 1% опитаних відносить себе до середнього класу.

Також повідомлялося, що українці стали частіше брати лікарняні листи.

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