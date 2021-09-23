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В Украине изменились предельные цены на бензин: сколько теперь придется платить за топливо

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
23 сентября, 14:33
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На АЗС бензин не может стоить больше 31,17 грн/л
Средняя цена на бензин опустилась на 44 коп./л
Средняя цена на бензин опустилась на 44 коп./л / Фото: Коллаж: Сегодня

Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензина и дизтоплива, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Теперь предельная цена бензина 26,17 грн/литр и дизтопливо – 22,59 грн/литр. А с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,17 грн/л, дизтоплива – 29,59 грн/л.

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Ранее бензин стоил 26,61 гривны, а дизельное топливо – 22,32 гривны. Таким образом, средняя цена на бензин опустилась на 44 коп./л, на дизельное топливо увеличилась — на 27 коп./л.

Предельные цены на топливо

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В мае этого года на время карантина правительство решило ввести урегулирование цен на не премиальные бензин и ДТ. Такое решение было принято чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

Предельная цена включает в себя среднюю стоимость топлива и наценку, размер которой ограничен для дизтоплива не выше 7 грн за литр, а для бензина – не выше 5 грн за литр.

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