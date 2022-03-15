Ціни на житло б'ють всі рекорди: скільки доведеться віддати за місяць у Львові

Як у Львові піднялися ціни на житло / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни Російської Федерації проти України попит на житло зростає. Люди, які змушені покидати свої домівки через бойові дії, переміщуються переважно на захід України і там шукають для себе житло.

"Сьогодні" розкаже, що сталося з цінами на оренду квартир та номерів у готелях у Львові.

Реклама

Ціни на оренду квартир збільшилися в два рази

Радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував документ із даними про ціни на житло у Львові.

Отже, ціни за квартиру в центрі Львова на місяць тепер такі:

1-кімнатна до війни коштувала 18 тис. грн, тепер – 35 тис.;

2-кімнатна до війни – 19,2 тис. грн, тепер – 40 тис.;

3-кімнатна до війни – 27 тис. грн, тепер – 70 тис.

На околиці Львова ситуація така:

Реклама

1-кімнатна до війни – 10,8 тис. грн, тепер – 22 тис.;

2-кімнатна до війни – 15 тис. грн, тепер – 35 тис.;

3-кімнатна до війни – 19,5 тис. грн, тепер – 45,5 тис.

Крім того, щоб орендувати квартиру, слід передплатити за 2 місяці. Також заплатити треба за послуги рієлтора, вартість яких відповідає вартості місячної оренди квартири.

Оплата в такому разі здійснюється у доларах чи євро або в гривні за курсом 30-35 грн за долар та 40-45 грн за євро.

Ціни на номери в готелях

У Львові стандартний двомісний номер у центрі міста до війни коштував 36,6 тис. грн. Під час воєнних дій ціна зросла до більш ніж 62 тис. грн. На околиці за такий номер до війни треба було заплатити 24,4 тис. грн, а тепер – 45,7 тис. грн.

Реклама

У разі бронювання готельних номерів передоплату беруть за весь період бронювання номера.

Чи піднімуться ціни ще більше?

У документі йдеться про те, що оренда житла через великий попит дорожчає. Щотижня цей показник збільшується на 5-7%.

Попит на нерухомість росте

Раніше ми розповідали, що 3% українців, які виїхали на захід України, можуть бути зацікавлені в тому, щоб придбати в цьому регіоні житло.

У найбільшому попиті 1- та 2-кімнатні квартири. Через попит зростає і ціна на них.

Водночас продати квартиру зараз неможливо. Річ у тому, що з початку воєнних дій не працював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Тому ні продавці, ні покупці не могли укладати правочини з купівлі/продажу об'єктів нерухомого майна.

А продавати квартири через "лазівки" експерти не радять.

Раніше ми також писали, скільки коштує орендувати будинок на Закарпатті та як у цьому регіоні шахраї наживаються на чужому горі.