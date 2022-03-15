Цены на жилье бьют все рекорды: сколько придется отдать за месяц во Львове

Как во Львове поднялись цены на жилье / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны Российской Федерации против Украины спрос на жилье растет. Люди, вынужденные покидать свои дома из-за боевых действий, перемещаются преимущественно на запад Украины и там ищут для себя жилье.

"Сегодня" расскажет, что произошло с ценами на аренду квартир и номеров в гостиницах во Львове.

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Цены на аренду квартир увеличились в два раза

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал документ с данными о ценах на жилье во Львове.

Итак, цены на квартиру в центре Львова на месяц теперь таковы:

1-комнатная до войны стоила 18 тыс. грн, теперь – 35 тыс.;

2-комнатная до войны – 19,2 тыс. грн, теперь – 40 тыс.;

3-комнатная до войны – 27 тыс. грн, теперь – 70 тыс. грн.

На окраине Львова:

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1-комнатная до войны – 10,8 тыс. грн, теперь – 22 тыс.;

2-комнатная до войны – 15 тыс. грн, теперь – 35 тыс.;

3-комнатная до войны – 19,5 тыс. грн, теперь – 45,5 тыс. грн.

Чтобы арендовать квартиру, необходима предоплата за 2 месяца. Также платить нужно за услуги риелтора, стоимость услуг которого соответствует стоимости аренды квартиры за месяц.

Оплата в таком случае производится в долларах или евро или в гривне по курсу 30-35 грн за доллар и 40-45 грн за евро.

Цены на номера в отелях

Во Львове стандартный 2-местный номер в центре города до войны стоил 36,6 тыс. грн. Во время военных действий цена возросла до 62 тыс. грн. На окраине за такой номер до войны нужно было заплатить 24,4 тыс. грн, а теперь – 45,7 тыс. грн.

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При бронировании гостиничных номеров предоплата принимается за весь период бронирования номера.

Поднимутся ли цены еще больше?

В документе говорится, что аренда жилья из-за большого спроса дорожает. Еженедельно этот показатель увеличивается на 5–7%.

Спрос на недвижимость растет

Ранее мы рассказывали, что 3% уехавших на запад Украины могут быть заинтересованы в том, чтобы приобрести в этом регионе жилье.

В наибольшем спросе 1- и 2-комнатные квартиры. Из-за спроса растет и цена на них.

В то же время продать квартиру сейчас невозможно. Дело в том, что с начала военных действий не работал Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Поэтому ни продавцы, ни покупатели не могли заключать сделки купли/продажи объектов недвижимого имущества.

А продавать квартиры, пользуясь лазейками, эксперты не советуют.

Раньше мы писали, сколько стоит арендовать дом на Закарпатье и как в этом регионе мошенники наживаются на чужом горе.