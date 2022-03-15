Війна грабунку не завада: як на Закарпатті шахраї наживаються на чужому горі

Особливо актуально це в період війни та великого напливу переселенців у західні регіони України

На Закарпатті орудують шахраї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Охочих нажитися на чужому горі завжди було чимало, а під час війни тим паче — бездушні аферисти вигадують найрізноманітніші способи грабунку українців. Особливо актуально це в західних областях держави. Адже після початку війни Росії проти України люди віддають останні кошти, щоб виїхати з гарячих точок у більш спокійні регіони, приміром те саме Закарпаття.

Тож поле для роботи аферистів доволі широке, як і кількість майбутніх жертв.

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"Сьогодні" розповість вам, за якими схемами можуть працювати злочинці.

Оренда житла

Чи не найактуальніше питання для українських переселенців. Жити певний період в будь-якому разі десь потрібно. Однак тут важливо не натрапити на шахраїв. Як повідомляють у поліції Закарпатської області, з початку воєнних дій Закарпаття приймає велику кількість вимушених переселенців. Відповідно, постала гостра проблема розміщення людей і, своєю чергою, охочих нажитися на цьому.

Схема злочинців така: вони публікують оголошення на сайтах або в соцмережах про наявність житла, а далі чекають дзвінків від потенційних клієнтів. У розмові наголошують, що житло в попиті й охочих орендарів багато (і це правда).

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Наступний їхній крок – виманювання авансу чи повної передоплати. Якщо ви надіслали кошти аферисту, то далі не надійтеся, що він підніме від вас слухавку чи відповість на СМС.

Для того, щоб не потрапити в халепу, варто скористатися такими порадами:

Не надсилайте аванс чи будь-яку іншу оплату. Наполягайте на оплаті оренди після приїзду та підписання договору.

Наполягайте на оплаті оренди після приїзду та підписання договору. Під час підписання договору перевірте документи власника: паспорт і документ про право власності (договір купівлі-продажу, заповіт тощо) або доручення та копію документа про право власності.

паспорт і документ про право власності (договір купівлі-продажу, заповіт тощо) або доручення та копію документа про право власності. Обов’язково підписуйте договір про оренду та зробіть фото показників лічильників.

У випадку, якщо ви все ж постраждали від шахрайських дій, слід повідомити про це на лінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції.

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Фейкова допомога

У період, коли президент Володимир Зеленський заявив про виплату 1000 грн за вакцинацію, активізувалися СМС-повідомлення подібного змісту.

Шахрайська схема / Фото: скріншот

Тоді українцям почали приходити повідомлення, перейшовши за посиланням в яких можна нібито отримати допомогу в розмірі 7000 гривень, або, зателефонувавши, отримати 370 000 грн допомоги.

Така сама схема може працювати і після оголошення президентом допомоги тим, хто постраждав від війни. Тож памʼятайте, що саме цю виплату в розмірі 6,5 тис. грн ви можете отримати лише за допомогою додатку "Дія" на свою банківську картку.

Актуально це не лише для Закарпаття, а й загалом для всіх українців.

Фейкові благодійники

Під час війни кількість людей, які потребують допомоги, збільшується в багато разів. Йдеться як про звичайних українців, що постраждали від війни, так і про армію чи добровольців. Пропорційно до цього росте і кількість волонтерів, що всіма силами підтримують таких людей, збирають, як то кажуть, з миру по нитці. Поряд з такими затаїлися псевдоволонтери, які здатні лише обдурювати і грабувати.

У Мукачівській міській раді попереджають про подібні схеми фейкових благодійників і рекомендують:

не передавати і не переказувати гроші на особисті карткові та банківські рахунки невстановлених осіб, навіть якщо вони представляються волонтерами чи представниками благодійних організацій;

усі грошові кошти переказувати тільки на банківські рахунки відповідних благодійних і волонтерських організацій за допомогою платіжних систем або через касу банку;

вимагати від отримувача звіт про використання сплачених коштів;

повідомляти правоохоронні органи про осіб, які збирають гроші у готівковій формі без оформлення первинних документів, привласнюють отримані кошти або використовують їх не за цільовим призначенням.

Мародерство на кордоні

Щодня сотні чоловіків, всупереч чинному воєнному стану, за чималі гроші переходять кордон із країнами ЄС. За словами екснародного депутата, депутата Мукачівської міськради Віктора Балоги, на Закарпатті цей бізнес за тіньовим оборотом досяг уже промислових масштабів.

Промишляють зазвичай у Telegram-чатах і вимагають за перетин кордону 2 тис. євро. По-перше, це порушення законодавства України в умовах воєнного часу, а по-друге, є великий ризик, що ці гроші у вас заберуть і ще й до відповідальності за хабар притягнуть.

Як українців обкрадають окупанти

В українських містах після приходу окупантів зникає будь-яка їжа, матраци і домашня птиця, яку вони варварськи забивають серед білого дня. Наприклад, російські солдати погоріли в Скадовську (Херсонська область) на крадіжці ноутбуків і комп'ютерів у місцевих органах влади, а на додаток пограбували будинок співробітника СБУ.

6 березня російські окупанти обікрали відділення поліції у місті Ізюмі Харківської області. Вони зламали двері в усі службові кабінети, сейфи та все поперевертали. Загарбники вкрали канцелярське приладдя, обігрівачі, тверді диски з комп'ютерів.

Раніше ми писали, що в Росії зросла вартість фальшивого українського паспорта, та розповідали, скільки коштує підробка.

Також ми повідомляли про схеми шахраїв, які орудують у чатах.