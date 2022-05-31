Ціни на автогаз б'ють рекорди – на скільки подорожчало пальне за місяць

АЗС суттєво збільшили вартість автогазу у травні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Травень виявився місцем шаленого здорожчання автогазу. Із 2 по 31 травня вартість цього виду пального в роздрібних мережах зросла, в середньому, на 9,94 грн за літр та становить 40,86 грн/л.

Як пише спеціалізоване видання enkorr, таким є результат щоденного моніторингу цін на автогаз в мережах АЗС по Україні.

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Ціни на автогаз

До прикладу, на станціях ОККО і WOG автогаз стали продавати на 10 і 11 грн за літр дорожче – за 41 та 41,97 грн/л відповідно.

Консолідована мережа "Привату" збільшила ціни на 9,57 грн/л. Тепер там можна купити автогаз за ціною 39,92-39,95 грн/л. На заправках "Авантаж 7" здорожчання на 11,95 грн за літр – реалізують пальне за 41,95 грн/л.

Аналогічна ситуація на АЗС KLO і SOCAR, де зафіксували підвищення вартості автогазу на 11,5 та 8,5 грн/л – до 42,99 і 40,98 грн/л відповідно.

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Укргазвидобування за місяць підвищило вартість пального на 14 грн/л. Тепер автогаз у мережі реалізують за 44 грн/л. В інших мережах ціни на автогаз підскочили від 4 до 14 грн за літр.

Зміна цін на автогаз у мережах заправок у травні / Фото: EnKorr

Ажіотаж штовхає ціни

Стрибок цін на бензин, який зараз спостерігається на українських заправках, це наслідок не лише дефіциту, а й ажіотажного попиту. За словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, пального везуть багато, але на АЗС його майже не знайти.

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"Ми бачимо приватний транспорт – кожна машина з каністрою. І саме тому не вдається так швидко ліквідувати той дефіцит", – переконаний експерт.

Чимало українців простоюють у кілометрових чергах до заправок, хоч насправді не мають гострої потреби в пальному. Відтак захмарні ціни, які виставляють компанії, – це наслідок високого попиту. З огляду на ситуацію, варто очікувати цін навіть вищих за 60 грн/л.

"Сьогодні" раніше писали, що "Нафтогазу" віддадуть деякі заправки для створення національної мережі АЗС і розповідали, яке правило скасували для водіїв на літо.