Цены на автогаз бьют рекорды – на сколько подорожало топливо за месяц

АЗС существенно увеличили стоимость автогаза в мае / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Май оказался месяцем безумного подорожания автогаза. Со 2 по 31 мая стоимость этого вида горючего в розничных сетях выросла в среднем на 9,94 грн за литр и составляет 40,86 грн/л.

Как пишет специализированное издание enkorr, таков результат ежедневного мониторинга цен на автогаз в сетях АЗС по Украине.

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Цены на автогаз

К примеру, на станциях ОККО и WOG автогаз стали продавать на 10 и 11 грн за литр дороже – за 41 и 41,97 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть "Привата" увеличила цены на 9,57 грн/л. Теперь там можно купить автогаз по цене 39,92-39,95 грн/л. На заправках "Авантаж 7" удорожание на 11,95 грн за литр – реализуют горючее за 41,95 грн/л.

Аналогичная ситуация на АЗС KLO и SOCAR, где зафиксировали повышение стоимости автогаза на 11,5 и 8,5 грн/л – до 42,99 и 40,98 грн/л соответственно.

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Укргаздобыча за месяц повысила стоимость горючего на 14 грн/л. Теперь автогаз в сети будет реализован за 44 грн/л. В других сетях цены на автогаз подскочили от 4 до 14 гривен за литр.

Изменение цен на автогаз в сетях заправок в мае / Фото: EnKorr

Ажиотаж толкает цены

Скачок цен на бензин, который сейчас наблюдается на украинских заправках, это следствие не только дефицита, но и ажиотажного спроса. По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, топлива везут много, но на АЗС его почти не найти.

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"Мы видим частный транспорт – каждая машина с канистрой. И именно поэтому не удается так быстро ликвидировать этот дефицит", – убежден эксперт.

Многие украинцы простаивают в километровых очередях к заправкам, хотя на самом деле не нуждаются в горючем. Следовательно, заоблачные цены, которые выставляют компании, – это следствие высокого спроса. Учитывая ситуацию, стоит ожидать цен даже выше 60 грн/л.

"Сегодня" раньше писали, что "Нефтегазу" отдадут некоторые заправки для создания национальной сети АЗС и рассказывали, какое правило отменили для водителей на лето.