Ціна на хліб: скільки коштуватиме буханець 2022 року

Що буде з цінами на хліб / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Ціни на хліб в Україні 2022 року дуже відрізнятимуться від цінників 2021 року. Очікується, що хлібобулочні вироби додадуть у ціні ближче до осені.

Про це під час пресконференції розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич.

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За його словами, купуватимуть хліб цієї осені українці за ціною у 35% більше від торішньої вартості.

"Наразі фермери вийшли в поле. Почалося підживлення озимих. Це перший захід, який проводять українські хлібороби. Порівняно з минулим роком, харчування озимих подорожчало в 3,1 раза через подорожчання азотних добрив", – зазначив Томич.

Крім того, стан озимих на українських полях гірший, ніж рік тому, багато фермерів з цієї причини втратили велику кількість врожаю.

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"У деяких вони становлять 25%. Крім того, сам стан озимих в середньому гірший, ніж минулого року. Урожай озимої пшениці 2022 року буде меншим, ніж 2021 року. Адже українські фермери через подорожчання добрив працюють собі на збиток", – розповів Іван Томич.

Рекордні ціни на гречку

В Україні поступово дорожчають майже всі категорії продуктів, але особливо – гречка.

Так, за останні півроку популярна крупа подорожчала на 15%, і ціна за один кілограм наближається до 50 гривень.

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Для припинення подорожчання круп, за словами директора міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, слід запроваджувати механізми державної підтримки, що дозволить відновити внутрішнє виробництво гречки.

Раніше ми розповідали, що порція борщу на чотирьох осіб, приготовлена за традиційним рецептом, обійдеться в 80,92 грн, і писали, як торгові мережі піднімають ціни на хліб і чим це може закінчитися.