Цена на хлеб: сколько будет стоить буханка в 2022 году

Что будет с ценами на хлеб / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Цены на хлеб в Украине в 2022 году будут разительно отличаться от ценников 2021 года. Ожидается, что хлебобулочные изделия прибавят в цене ближе к осени.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич.

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По его словам, покупать хлеб этой осенью украинцы будут по цене в 35% больше от прошлогодней стоимости.

"Сейчас фермеры вышли в поле. Началось питание озимых. Это первое мероприятие, которое проводят украинские хлеборобы. По сравнению с прошлым годом, питание озимых подорожало в 3,1 раза из-за подорожания азотных удобрений", – отметил Томич.

Кроме того, состояние озимых на украинских полях хуже, чем год назад, многие фермеры по этой причине потеряли большое количество урожая.

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"У некоторых они составляют 25%. Кроме того, само состояние озимых в среднем хуже, чем в прошлом году. Урожай озимой пшеницы в 2022 году будет меньше, чем в 2021 году. Ведь украинские фермеры из-за подорожания удобрений, работают себе в убыток", – рассказал Иван Томич.

Рекордные цены на гречку

В Украине постепенно дорожают почти все категории продуктов, но особенно – гречка.

Так, всего за последние полгода популярная крупа подорожала на 15%, и цена за один килограмм приближается к 50 гривен.

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Для прекращения удорожания крупы, по словам директора международной ассоциации гречки Сергея Громового, следует вводить механизмы государственной поддержки, что позволит возобновить внутреннее производство гречки.

Ранее мы рассказывали, что порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 80,92 грн, и писали, как торговые сети поднимают цены на хлеб, и чем это может закончиться.