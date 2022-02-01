Більше нікому не потрібні? Чотири професії, що віджили своє в Україні

Які професії найменш перспективні? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Експерти назвали пʼять безперспективних професій, до цього списку входять: касири, охоронці, секретарі, фасувальники і навіть працівники банків.

Так вважають аналітики Всесвітнього економічного форуму.

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Вищевказані професії в майбутньому зникнуть, а причиною цього стане розвиток ІТ-технологій та автоматизація виробництв.

Кадровики радять таким фахівцям вже нині планувати перекваліфікацію.

Сотні тисяч гривень в одні руки

В Україні однією з найбільш високооплачуваних на сьогодні вважається професія Team lead, Senior Media Buyer (арбітраж Facebook).

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Суть заняття полягає в тому, що ви купуєте товар чи інший актив на одному ринку за низькою ціною і потім продаєте на іншому за вищою.

Що пропонує вакансія:

ведення команди з 5-8 баєрів, їх мотивування;

пошук альтернативних методів і купівлі продуктів;

робота з великими бюджетами (вміння працювати з бюджетами від 1 тисячі доларів на день);

оптимізація роботи;

ведення звітів;

досвід роботи від 2 років.

Ваш дохід буде необмежений і залежатиме він від конверсії (залежність від кількості покупок, яка, своєю чергою, — від кількості відвідувачів та відвідувань сайту). За словами роботодавця, зарплата може становити від 100 тис. до 500 тис. гривень.

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Раніше ми писали, яка пенсія чекає людей з маленькою зарплатою і яка професія стане найбільш потрібна в 2022 року.