Больше никому не нужны? Четыре профессии, отжившие свое в Украине

Какие профессии наименее перспективны? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Эксперты назвали пять бесперспективных профессий, в этот список входят: кассиры, охранники, секретари, фасовщики и даже работники банков.
Так считают аналитики Всемирного экономического форума.
Указанные профессии в будущем исчезнут, а причиной тому станет развитие IТ-технологий и автоматизация производства.
Кадровики советуют таким специалистам уже сейчас планировать переквалификацию.
Сотни тысяч гривен в одни руки
В Украине одной из наиболее высокооплачиваемых сегодня считается профессия Team lead, Senior Media Buyer (арбитраж Facebook).
Суть работы состоит в том, что вы приобретаете товар или другой актив на одном рынке по низкой цене и затем продаете на другом по более высокой.
Что предлагает вакансия:
- ведение команды из 5-8 байеров, их мотивирование;
- поиск альтернативных методов и покупки продуктов;
- работу с большими бюджетами (умение работать с бюджетами от 1 тысячи долларов в день);
- оптимизацию работы;
- ведение отчетов;
- опыт работы от 2 лет.
Ваш доход будет неограничен и будет зависеть от конверсии (это зависимость от количества покупок, что, в свою очередь, зависит от числа посетителей и посещений сайта). По словам работодателя, зарплата может составлять от 100 тыс. до 500 тыс. грн.
Раньше мы писали, какая пенсия ждет людей с маленькой зарплатой и какая профессия станет наиболее популярной в 2022 году.