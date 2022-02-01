Больше никому не нужны? Четыре профессии, отжившие свое в Украине

Какие профессии наименее перспективны? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Эксперты назвали пять бесперспективных профессий, в этот список входят: кассиры, охранники, секретари, фасовщики и даже работники банков.

Так считают аналитики Всемирного экономического форума.

Реклама

Указанные профессии в будущем исчезнут, а причиной тому станет развитие IТ-технологий и автоматизация производства.

Кадровики советуют таким специалистам уже сейчас планировать переквалификацию.

Сотни тысяч гривен в одни руки

В Украине одной из наиболее высокооплачиваемых сегодня считается профессия Team lead, Senior Media Buyer (арбитраж Facebook).

Реклама

Суть работы состоит в том, что вы приобретаете товар или другой актив на одном рынке по низкой цене и затем продаете на другом по более высокой.

Что предлагает вакансия:

ведение команды из 5-8 байеров, их мотивирование;

поиск альтернативных методов и покупки продуктов;

работу с большими бюджетами (умение работать с бюджетами от 1 тысячи долларов в день);

оптимизацию работы;

ведение отчетов;

опыт работы от 2 лет.

Ваш доход будет неограничен и будет зависеть от конверсии (это зависимость от количества покупок, что, в свою очередь, зависит от числа посетителей и посещений сайта). По словам работодателя, зарплата может составлять от 100 тыс. до 500 тыс. грн.

Реклама

Раньше мы писали, какая пенсия ждет людей с маленькой зарплатой и какая профессия станет наиболее популярной в 2022 году.