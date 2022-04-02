"Бізнес впав до нуля": чому Rozetka, "Епіцентр" та MakeUp на грані виживання

Великі мережі під час війни втратили значну частину свого капіталу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Великі гравці онлайн-ринку неабияк страждають від наслідків війни. В перші же дні бойових дій деякий бізнес, за словами їхніх засновників, "впав до нуля". Нині ж ситуація поволі відновлюється, проте повернення до довоєнного рівня не обіцяє ніхто.

"Сьогодні" розповість вам, які проблеми під час війни у провідних e-commerce-гігантів в Україні: "Епіцентр", Rozetka та MakeUp.

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Так, за повідомленням CEO маркетплейсу "Епіцентр" Артема Шевченко в коментарі Forbes, попит і обʼєми впали в десятки разів, якщо порівняти з минулими періодами.

"24-25 лютого замовлень майже не було, нині вони трошки є, але прірва (між тим, що було раніше – Ред.) велика", – пояснює він.

Бізнес MakeUp "впав до нуля"

Українці масово скаржаться у соцмережах, що замовлене на MakeUp їм не доставляють вже понад місяць. Натомість власники переконують своїх клієнтів, що доставка товарів відновиться найближчим часом – у тих містах, де це безпечно, вже на наступному тижні запрацює власна служба доставки. Наступним кроком буде повернення до довоєнних термінів отримання замовлення. Це доба чи дві.

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Як повідомив співвласник MakeUp Сергій Волобуєв в коментарі Forbes, з початку війни бізнес значно скоротився, хоч постраждав менше, ніж інші, адже компанія робила ставку на розвиток в Європі. Наразі компанія поступово відновлюється.

Він зауважує, що онлайн-торгівля – це про логістику, а вона зламалася.

"Товар є, але його або завести неможливо, або треба один-два тижні, щоб доставити. А це відмова від замовлення", – пояснює він. До того ж, великі гравці працюють за передплатою.

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Rozetka на грані

Раніше ми розповідали, що ринок схвилював лист засновника найбільшого маркетплейсу України Rozetka Владислава Чечоткіна, в якому той повідомляв, що за три тижні оборот компанії впав з 4 млрд грн на місяць до 23 млн грн. Тож компанія вимушена звільнити частину своїх співробітників.

З початку війни Rozetka втрачала магазин за магазином по лінії фронту (на сьогодні 25 магазинів повністю знищені, розграбовані або ніхто не може встановити, що з ними), люди припинили купівлю товарів і почали масово оформлювати повернення на зроблені покупки, обробити замовлення й доставити було просто неможливо через постійні обстріли.

Однак власники планують перезапустити бізнес, але вже у Львові, на складі розміром у п’ятдесят разів меншим.

Зауважимо, що до війни Rozetka була найбільшим маркетплейсом у країні.

"Сільпо" відновили популярну послугу

Під час воєнного стану мережі супермаркетів поступово почали відкривати свої магазини у різних містах України та відновлювати свої послуги. Наприкінці місяця "Сільпо" відновили послугу планової доставки.

Послуга доступна у таких містах:

Ужгород;

Кам'янець-Подільський;

Хмельницький;

Чернівці;

Львів;

Івано-Франківськ.

Доставку можна замовити у цих містах, а також у радіусі 15 км навколо них.

Послуга в межах міста коштує 49 грн, далека доставка – 99 грн.

Раніше ми розповідали, чому АТБ звинуватили в мародерстві та що на це відповіли в самій компанії.

Ми також писали, в яких супермаркетах можна зняти готівку на касі.