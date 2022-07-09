Без іржі та з міцним кузовом: 8 автомобілів, які неможливо "вбити"

Машини без іржі: список моделей / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

При покупці автомобіля самої важливою характеристою є міцність кузова та стійкість авто до іржі. Деякі моделі більш схильні до корозії, але є і такі, яким подібна проблема не страшна.

У виданні CarBuzz розповіли про такі автомобілі.

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На думку журналістів, не схильні до корозії моделі таких автомобілів, як:

Toyota Camry (1992 року випуску);

Honda Accord (1989);

Volvo (до 1996 року);

Volkswagen Beetle Type 1 (1950-1979);

Mercedes-Benz 240D/300D;

Ford Crown Victoria;

Jeep Cherokee XJ (1987-2001);

Toyota Sprinter.

В Україні стане більше підтриманих автомобілів

Підтримані автомобілі можуть різко подешевшати через те, що до кінця 2022 року в нашій країні може накопичитися "надлишок" автомобілів для особистого користування. Українці почнуть продавати машини через витрати на їх утримання.

Також на вторинному ринку побільшає автомобілів, власники яких через війну виїхали за кордон. У той же час, у ході бойових дій знищеними вважаються близько 2% машин.

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Дізнайтесь у нашому матеріалі про те, які які автомобілі виробляють українські заводи. Також "Сьогодні" розповідали, які машини можуть купити українці за 1 тис. доларів.