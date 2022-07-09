Без ржавчины и с прочным кузовом: 8 автомобилей, которые невозможно "убить"

Машины без ржавчины: список моделей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

При покупке автомобиля самой важной характеристой является прочность кузова и устойчивость авто к ржавчине. Некоторые модели более подвержены коррозии, но есть и такие, которые подобная проблема не страшна.

В издании CarBuzz рассказали о таких автомобилях.

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По мнению журналистов, не подвержены коррозии модели таких автомобилей, как:

Toyota Camry (1992 года выпуска);

Honda Accord (1989);

Volvo (до 1996 года);

Volkswagen Beetle Type 1 (1950-1979);

Mercedes-Benz 240D/300D;

Ford Crown Victoria;

Jeep Cherokee XJ (1987—2001);

Toyota Sprinter.

В Украине станет больше поддержанных автомобилей

Поддержанные автомобили могут резко подешеветь из-за того, что к концу 2022 года в нашей стране может накопиться "излишек" автомобилей для личного пользования. Украинцы начнут продавать машины из-за расходов на их содержание.

Также на вторичном рынке станет больше автомобилей, владельцы которых из-за войны уехали за границу. В то же время в ходе боевых действий уничтоженными считаются около 2% машин.

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Узнайте в нашем материале о том, какие какие автомобили производят украинские заводы. Также "Сегодня" рассказывали, какие машины могут купить украинцы за 1 тыс. долларов.