Без кордонів: як українським переселенцям заробити грошей у Польщі

Знайти роботу в Польщі не є проблематично / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна в державі змусила українських жінок тікати до Польщі з метою вберегти себе та своїх близьких. По приїзду в сусідню державу виникає гостра потреба в роботі, аби було на що в подальшому забезпечувати сімʼю. Польські роботодавці з розумінням ставляться до цього та дещо переформатовують свою роботу.

Про це "Сьогодні" розповіли в аналітичному центрі компанії з працевлаштування Gremi Personal.

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В додаток до всього, роботодавці в Польщі відчувають неабиякий брак кардів у тридцяти професіях. Адже економіка сусідньої країни постійно росте, а рівень безробіття низький.

Де можуть працювати українські жінки?

Жінки зможуть працювати у:

торгівлі;

сфері обслуговування;

логістиці;

галузі е-commerce;

на підприємствах харчової промисловості – закладах, де не вимагають важких фізичних зусиль.

Агенції з працевлаштування та місцеві органи влади аналізують попит на працівників в окремих містах, намагаючись створити найкращу пропозицію для українських жінок. Вони збирають інформацію про вакансії та форми підтримки, якими можуть скористатися жінки з дітьми, щоб мати можливість працювати, а також надають юридичну допомогу.

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Українські жінки і діти в Польщі

За словами генерального директора компанії з працевлаштування Gremi Personal Томаша Богдевича, вони планують зібрати більшу групу жінок в одному місці, щоб мати можливість догляду за дітьми. Одним із таких рішень є, по-перше, розміщення жінок і дітей разом, щоб вони могли позмінно працювати і доглядати за дітьми.

"Наприклад, двох жінок з дітьми, які живуть разом, можна так розділити, що одна працює 4 години і доглядає за своїми дітьми та дітьми сусідів по кімнаті, а потім вони змінюються – перша повертається і бере на себе опіку, щоб інші могли піти на роботу. Це важливе рішення, тому що жінки не почуватимуться самотніми і діти будуть під доглядом", — говорить він.

Ще однією проблемою, яку зараз намагаються розв’язати місцеві органи влади, щоби полегшити доступ до ринку праці українським жінкам є опіка над їхніми дітьми.

Польські школи готові приймати учнів з України, проте з дитсадками можуть виникнути проблеми: як і в Україні тут бракує місць для малюків у садках. Нині місцеві влади працюють рішенням з розширення груп для прийому українських дітей.

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Статистичні дані

До початку війни у Польщі знаходилося 1,5 мільйона працівників з України.

З них 60% були зайняті у виробництві, 10,8% у сфері послуг і 8,5% у будівництві та по 7% в торгівлі та логістиці. Понад 60% серед працюючих громадян України були чоловіки.

З початку війни до України повернулося 80 тис.людей, більшість з них – чоловіки.

Як обміняти гроші українським переселенцям?

Без ускладнень і спекулятивних змін курсу валюту гроші можна обміняти за адресами:

Варшава – вулиця Свєнтокшиська, 32;

Варшава – площа Конесер, 10;

Вроцлав – вул. Олавська 9;

Катовіце – вулиця 3-го Травня, 18;

Гдиня – алея Перемоги, 256.

Деякі інші обмінні пункти відмовляються приймати гривні. Причина в тому, що за останні дні української валюти здали стільки, що їхня конвертація в злоті просто перестала окупатися. Тож, заради своєї безпеки, зберігайте гроші на банківській картці або обмінюйте валюту безпосередньо в Україні.

Нагадаємо, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

Також ми розповідали, що чекає українських біженців після приїзду до Польщі, та як взагалі отримати статус біженця.