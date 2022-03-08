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Як під час війни виїхати за кордон — список рейсів "Укрзалізниці" 8 березня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 08:47
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Розповідаємо, як можна залишити країну залізницею 8 березня
Евакуаційні рейси за кордон
Евакуаційні рейси за кордон / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" 8 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб відвезти українців подалі від бойових дій.

Про розклад та напрямки руху компанія повідомила у Facebook.

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Отже, 8 березня курсують такі потяги:

  • № 7614/7615 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;
  • № 911/912 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
  • № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Безкоштовний проїзд для українців

В 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

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Так, безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті Відня запровадила Австрія.

У Бельгії перевозять українців без плати за проїзд у будь-який пункт на поїздах SNCB, швидкісних TGV і Thalys, Eurostar. Квитки видають у міжнародних касах та терміналах вокзалу Brussels – Midi.

Для українців діє пропозиція безкоштовного проїзду по всій території Угорщини на поїздах MAV-START, за всіма маршрутами в Грузії, на рейсах Deutche Bahn з Польщі до Німеччини.

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Нідерланди надають українцям квиток на день, який діє 24 години та підходить для посадки на будь-який потяг.

Поляки перевозять українців 2 класом територією країни в потягах TLK і IC PKP Intercity. Квиток видають на касі чи в кондуктора.

У Словаччині громадяни України можуть скористатися послугами залізничної компанії ZSSK та автобусного перевізника Slovak Lines. У Фінляндії для українців пропозиція діє від залізничного перевізника VR, у Франції – на поїздах SNFC.

По Чехії українцям дали безкоштовний проїзд на транспорті Leo Express і CD. Остання також здійснює гуманітарні рейси від кордонів України з Польщею і Словаччиною на територію Чехії.

Раніше ми писали, які евакуаційні рейси запустила "Укрзалізниця" по території України.

Також ми розповідали, що чекає українських переселенців у Польщі, і як загалом оформити статус біженця.

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