Без границ: как украинским переселенцам заработать денег в Польше

Найти работу в Польше не есть проблематично / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Война в государстве вынудила украинских женщин бежать в Польшу с целью уберечь себя и своих близких. По приезду в соседнее государство возникает острая потребность в работе, чтобы было на что в дальнейшем обеспечивать семью. Польские работодатели с пониманием относятся к этому и переформатируют свою работу.
Об этом "Сегодня" рассказали в аналитическом центре компании по трудоустройству Gremi Personal.
В дополнение ко всему, работодатели в Польше испытывают острую нехватку кардов в тридцати профессиях. Ведь экономика соседней страны постоянно растет, а уровень безработицы низкий.
Где могут работать женщины?
Женщины смогут работать в:
- торговли;
- сфере обслуживания;
- логистике;
- отрасли е-commerce;
- на предприятиях пищевой промышленности – заведениях, где не требуют тяжелых физических усилий.
Агентства по трудоустройству и местные власти анализируют спрос на работников в отдельных городах, пытаясь создать лучшее предложение для украинских женщин. Они собирают информацию о вакансиях и формах поддержки, которыми могут воспользоваться женщины с детьми, чтобы иметь возможность работать, а также оказывают юридическую помощь.
Украинские женщины и дети в Польше
По словам генерального директора компании по трудоустройству Gremi Personal Томаша Богдевича, они планируют собрать большую группу женщин в одном месте, чтобы иметь возможность ухода за детьми. Одним из таких решений является, во-первых, размещение женщин и детей вместе, чтобы они могли посменно работать и ухаживать за детьми.
"Например, двух женщин с детьми, которые живут вместе, можно так разделить, что одна работает 4 часа и ухаживает за своими детьми и детьми соседей по комнате, а затем они меняются – первая возвращается и берет на себя опеку, чтобы другие могли пойти на работу. Это важное решение, потому что женщины не будут чувствовать себя одинокими и дети будут под присмотром", — говорит Томан Богдевич.
Еще одной проблемой, которую сейчас пытаются решить местные органы власти, чтобы облегчить доступ к рынку труда украинским женщинам, является опека над их детьми.
Статистические данные
До начала войны в Польше находилось 1,5 миллиона рабочих из Украины.
Из них 60% было занято в производстве, 10,8% в сфере услуг и 8,5% в строительстве и по 7% в торговле и логистике. Более 60% среди работающих граждан Украины были мужчины.
С начала войны в Украину вернулось 80 тыс. человек, большинство из них – мужчины.
Как обменять деньги в Польше украинским переселенцам?
Без осложнений и спекулятивных изменений курса валюту деньги можно обменять по адресам:
- Варшава – улица Свентокшиская, 32;
- Варшава – площадь Конесер, 10;
- Вроцлав – ул. Олавская 9;
- Катовице – улица 3-го Мая, 18;
- Гдыня – аллея Победы, 256.
Некоторые другие обменные пункты отказываются принимать гривню. Причина в том, что за последние дни украинской валюты было сдано столько, что их конвертация в злоты просто перестала окупаться. Поэтому ради своей безопасности храните деньги на банковской карте или обменивайте валюту непосредственно в Украине.
Напомним, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.
Также мы рассказывали, что ждет украинских беженцев после приезда в Польшу, и как вообще получить статус беженца.