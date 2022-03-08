Без границ: как украинским переселенцам заработать денег в Польше

Найти работу в Польше не есть проблематично / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война в государстве вынудила украинских женщин бежать в Польшу с целью уберечь себя и своих близких. По приезду в соседнее государство возникает острая потребность в работе, чтобы было на что в дальнейшем обеспечивать семью. Польские работодатели с пониманием относятся к этому и переформатируют свою работу.

Об этом "Сегодня" рассказали в аналитическом центре компании по трудоустройству Gremi Personal.

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В дополнение ко всему, работодатели в Польше испытывают острую нехватку кардов в тридцати профессиях. Ведь экономика соседней страны постоянно растет, а уровень безработицы низкий.

Где могут работать женщины?

Женщины смогут работать в:

торговли;

сфере обслуживания;

логистике;

отрасли е-commerce;

на предприятиях пищевой промышленности – заведениях, где не требуют тяжелых физических усилий.

Агентства по трудоустройству и местные власти анализируют спрос на работников в отдельных городах, пытаясь создать лучшее предложение для украинских женщин. Они собирают информацию о вакансиях и формах поддержки, которыми могут воспользоваться женщины с детьми, чтобы иметь возможность работать, а также оказывают юридическую помощь.

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Украинские женщины и дети в Польше

По словам генерального директора компании по трудоустройству Gremi Personal Томаша Богдевича, они планируют собрать большую группу женщин в одном месте, чтобы иметь возможность ухода за детьми. Одним из таких решений является, во-первых, размещение женщин и детей вместе, чтобы они могли посменно работать и ухаживать за детьми.

"Например, двух женщин с детьми, которые живут вместе, можно так разделить, что одна работает 4 часа и ухаживает за своими детьми и детьми соседей по комнате, а затем они меняются – первая возвращается и берет на себя опеку, чтобы другие могли пойти на работу. Это важное решение, потому что женщины не будут чувствовать себя одинокими и дети будут под присмотром", — говорит Томан Богдевич.

Еще одной проблемой, которую сейчас пытаются решить местные органы власти, чтобы облегчить доступ к рынку труда украинским женщинам, является опека над их детьми.

Польские школы готовы принимать учеников из Украины, однако с детсадами могут возникнуть проблемы: как и в Украине здесь не хватает мест для малышей в садах. В настоящее время местные власти работают над решением по расширению групп по приему украинских детей.

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Статистические данные

До начала войны в Польше находилось 1,5 миллиона рабочих из Украины.

Из них 60% было занято в производстве, 10,8% в сфере услуг и 8,5% в строительстве и по 7% в торговле и логистике. Более 60% среди работающих граждан Украины были мужчины.

С начала войны в Украину вернулось 80 тыс. человек, большинство из них – мужчины.

Как обменять деньги в Польше украинским переселенцам?

Без осложнений и спекулятивных изменений курса валюту деньги можно обменять по адресам:

Варшава – улица Свентокшиская, 32;

Варшава – площадь Конесер, 10;

Вроцлав – ул. Олавская 9;

Катовице – улица 3-го Мая, 18;

Гдыня – аллея Победы, 256.

Некоторые другие обменные пункты отказываются принимать гривню. Причина в том, что за последние дни украинской валюты было сдано столько, что их конвертация в злоты просто перестала окупаться. Поэтому ради своей безопасности храните деньги на банковской карте или обменивайте валюту непосредственно в Украине.

Напомним, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Также мы рассказывали, что ждет украинских беженцев после приезда в Польшу, и как вообще получить статус беженца.