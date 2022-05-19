Бензинова криза вдарить по всіх цінах – що подорожчає найбільше

Дефіцит бензину вдарить по всім цінам / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Через бензинову кризу в Україні можуть подорожчати й інші товари та послуги, оскільки це напряму впливає на логістику.
Про це заявив експерт ринку пального, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у інтерв’ю "Сьогодні".
За його словами, подорожчання тих чи інших товарів залежить від того, яку частку пального займає у їх виробництві і продажі.
Наприклад транспортна галузь дуже чуттєва до ціни пального і це напряму відображається на тарифах для пасажирів, а аграрна – трохи менше, ще менше паливна складова у продуктових мережах.
"Важко сказати, але те, що штовхає ціни до гори – це однозначно", – каже Куюн.
Що буде на АЗС найближчим часом
Засновник Prime Group Дмитро Леушкін розповів у ексклюзивному коментарі "Сьогодні", що найближчим часом на заправках не стане більше пального.
Наразі аграрії та бізнес зараз формують попит на оптові партії і скуповують їх, бо бояться не встигнути зробити всі необхідні польові роботи.
Імпорт хоч і зростає, але все ще перевищує пропозиці, тож коли криза закінчиться – важко сказати.
Більшість експертів упевнена, що до кінця травня черги на АЗС зменшаться, а через два місяці повністю налагодиться нова логістика.
Із цінами ситуація теж непроста, доки не вщухне дефіцит вони коливатимуться в діапазоні 55-70 грн за літр.
"Сьогодні" раніше писали, що відбувається із цінами на пальне на АЗС і розповідали, яку схему заробітку на бензиновій кризі вигадали шахраї.