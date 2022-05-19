Бензиновый кризис ударит по всем ценам – что подорожает больше всего

Дефицит бензина ударит по всем ценам / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Из-за бензинового кризиса в Украине могут подорожать и другие товары и услуги, поскольку это напрямую влияет на логистику.
Об этом заявил эксперт рынка горючего, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в интервью "Сегодня".
По его словам, подорожание тех или иных товаров зависит от того, какую часть топлива занимает в их производстве и продаже.
Например транспортная отрасль очень чувствительна к цене топлива и это напрямую отражается на тарифах для пассажиров, а аграрная – чуть меньше, еще меньше топливная составляющая в продуктовых сетях.
"Трудно сказать, но то, что это толкает цены вверх – это однозначно", – говорит Куюн.
Что будет на АЗС в ближайшее время
Основатель Prime Group Дмитрий Леушкин рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня", что в ближайшее время на заправках не станет больше горючего.
Аграрии и бизнес сейчас формируют спрос на оптовые партии и скупают их, потому что боятся не успеть сделать все необходимые полевые работы.
Импорт хоть и растет, но все еще превышает предложение, так что когда кризис закончится – трудно сказать.
Большинство экспертов уверены, что до конца мая очереди на АЗС уменьшатся, а через два месяца полностью наладится новая логистика.
С ценами ситуация тоже непростая, пока не утихнет дефицит, они будут колебаться в диапазоне. 55-70 грн за литр.
"Сегодня" ранее писали, что происходит с ценами на топливо на АЗС и рассказывали, какую схему заработка на бензиновом кризисе придумали мошенники.