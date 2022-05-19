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Цены идут на рекорд: как выросла стоимость топлива на OKKO, WOG и Shell

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 14:25
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Рассказываем, что происходит на рынке топлива сейчас и что будет дальше
Цены на топливо продолжают свой рост
Цены на топливо продолжают свой рост / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средняя цена сжиженного газа в украинских сетях АЗС выросла на 90 коп./л – до 37,58 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

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Так, на станциях SOCAR цена выросла на 3 грн, до 37,48 грн/л. На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 грн/л, до 37,99 и 38,98 грн/л. в соответствии. На "Автотрансе" и BVS цена на автогаз также выросла на 1 грн/л, до 38,98 и 38,99 грн/л соответственно.

В общем, на 0,83–3,5 грн/л. подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", KLO, Chipo и других.

Напомним, что 17 мая вечером Кабинет министров Украины временно отменил государственное регулирование цен на топливо, чтобы разрешить ситуацию с дефицитом.

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Сколько стоит горючее на украинских АЗС

По данным AutoRia, стоимость топлива 19 мая на OKKO:

  • А-95+ – в наличии нет;
  • А-95 – 39,86 грн;
  • А-92 – налицо нет;
  • ГП – 42,31 грн.

Цена на WOG:

  • А-95+ – в наличии нет;
  • А-95 – 39,86 грн;
  • А-92 – налицо нет;
  • ГП – 42,31 грн.

Цена на Shell:

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  • А-95+ – в наличии нет;
  • А-95 – 39,86 грн;
  • А-92 – налицо нет;
  • ГП – 42,31 грн.

Что будет с ценами на бензин в Украине дальше?

Как сказал ранее в комментарии "Сегодня" директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, спрогнозировать цены на бензин в Украине – это все равно что спрогнозировать цены в мире.

Последующая стоимость топлива будет зависеть от мировых цен на нефть. Пока она нашла определенную точку опоры, а это — ориентировочно 110 долларов за баррель.

Это отметка, вокруг которой то более высокая цена, то ниже. Даже если нефть подорожает на 20%, это будет 10% удорожания бензина и дизеля. Это будет до 50 грн за литр: не 60, не 70, не 80 грн, говорит он.

Раньше мы рассказывали, что мошенники придумали новую схему заработка на дефиците бензина, подобную схеме наркоторговцев, а также писали, почему водителям теперь не придется стоять в длиннющих очередях на АЗС.

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