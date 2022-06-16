Бензинова криза "вдарила" по ринку? Які авто продовжують купувати українці

Десятка найпопулярніших авто серед українців у розпал війни та кризи / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Поки в Україні триває бензинова лихоманка, ціни на пальне зростають щодня, українці продовжують цікавитись і навіть купувати автомобілі, які складно назвати економними за рівнем витрати пального.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту Auto.ria.

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Зазначається, що українці у червні 2022 року активно шукали авто бізнес-класу та кросовери. При цьому аналітики зібрали дані тільки по автомобілях старше 12 років, тому що є моделі, які можна купити дешевше.

Ось якими моделями автомобілів до 2010 року випуску найчастіше цікавляться українці:

Audi A6 – 6,6 тис. дол. (середня ціна);

Volkswagen Passat – 5,7 тис. дол.;

Audi A4 – 6 тис. дол.;

Renault Megane – 5 тис. дол.;

BMW X5 – 12 тис. дол.;

Skoda Octavia – 5,8 тис. дол.;

Mercedes-Benz E-Class – 7 тис. дол.;

Ford Focus – 5 тис. дол.;

BMW 5 Series – 7,5 тис. дол.;

Volkswagen Touran – 6,2 тис. дол.

Електрокари теж у справі

На тлі дефіциту бензину в Україні зріс попит на альтернативні види транспорту, зокрема на електромобілі. Так, судячи зі статистики Укравтопрому, у травні 2022 року в Україні зареєстрували майже на 67% більше електромобілів, ніж у тому ж місяці 2021 року.

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Крім того, збільшився попит на інші види транспорту:

на електромобілі зріс попит у 7 разів;

на електросамокати та гіроскутери збільшилася активність покупців утричі;

на покупку електроскутерів попит зріс у 4,7 раза.

Раніше ми докладно пояснювали, як українцям розмитнити та зареєструвати автомобіль за допомогою "Дії". Дізнайтесь також про головну проблему усіх автомобілів і які машини найбільше до неї схильні.