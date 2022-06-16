Бензиновый кризис "ударил" по рынку? Какие авто продолжают покупають украинцы

Десятка самых популярных авто среди украинцев в разгар войны и кризиса / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пока в Украине продолжается бензиновая лихорадка, цены на топливо растут каждый день, украинцы продолжают интересоваться и даже покупать автомобили, которые сложно назвать экономными по уровню расхода топлива.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта Auto.ria.

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Отмечается, что украинцы в июне 2022 года активно искали авто бизнес-класса и кроссоверы. При этом аналитики собрали данные только по автомобилям старше 12 лет, потому что есть модели, которые можно купить дешевле.

Вот какими моделями автомобилей до 2010 года выпуска чаще всего интересуются украинцы:

Audi A6 – 6,6 тыс. долл. (средняя цена);

Volkswagen Passat – 5,7 тыс. долл.;

Audi A4 – 6 тыс. долл.;

Renault Megane – 5 тыс. долл.;

BMW X5 – 12 тыс. долл.;

Skoda Octavia – 5,8 тыс. долл.;

Mercedes-Benz E-Class – 7 тыс. долл.;

Ford Focus – 5 тыс. долл.;

BMW 5 Series – 7,5 тыс. долл.;

Volkswagen Touran – 6,2 тыс. долл.

Электрокары тоже в деле

На фоне дефицита бензина в Украине вырос спрос и на альтернативные виды транспорта, в частности на электромобили. Так, судя по статистике Укравтопрома, в мае 2022 года в Украине зарегистрировали почти на 67% больше электромобилей, чем в том же месяце 2021 года.

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Кроме того, увеличился спрос и на другие виды транспорта:

на электромобили вырос спрос в 7 раз;

на электросамокаты и гироскутеры увеличилась активность покупателей в три раза;

на покупку электроскутеров спрос вырос в 4,7 раза.

Ранее мы подробно объясняли, как украинцам растаможить и зарегистрировать автомобиль с помощью "Дії". Узнайте также о главной проблеме автомобилей и какие машины больше всего ей подвержены.