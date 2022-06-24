Банки в Росії перестали відкривати депозити в доларах та євро: що відбувається

Російські банки перестали відкривати накопичувальні рахунки та вклади у доларах та євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Великі російські банки, серед яких Совкомбанк, ПСБ, Росбанк, "Открытиє", Райффайзенбанк та "Тінькофф", не відкривають своїм клієнтам накопичувальні рахунки та вклади у доларах та євро. Все через санкції, введені проти РФ за війну в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Реклама

Так, у Совкомбанку зараз не можна відкрити валютний рахунок. У ПСБ заявили, що для нових клієнтів нічого не можуть запропонувати, а "для діючих є варіанти".

У Росбанку оформити рахунки в доларах та євро неможливо ще з 9 червня. Натомість доступні рублеві депозити.

В банку "Открытиє" вклади відкриваються лише у національній валюті. Рахунки недоступні з 15 червня, а депозити – вже 1,5 місяця.

Реклама

У Райффайзенбанку також заявили, що у банку немає вкладів та накопичувальних рахунків.

"Тінькофф" грабує росіян

Нещодавно банк увів величезну комісію за валютні SWIFT-перекази у доларах, євро та фунтах.

Вона становитиме 3%, але не менше 200 доларів.

Реклама

"Мінімальна сума SWIFT-переказів становитиме 20 тис. дол. Ми змушені запровадити тимчасові обмеження через збільшення кількості перевірок з боку західних партнерів та зниження обсягу оброблюваних ними платежів клієнтів російських банків", – йдеться у повідомленні.

А з 23 червня у банку буде комісія за обслуговування валютних рахунків (у євро, доларах, фунтах та швейцарських франках). Якщо на рахунку понад 1000 умовних одиниць, доведеться сплачувати 1% від суми вкладу щомісяця.

Раніше ми вже розповідали, як "Тінькофф" позбавляє росіян грошей, а також писали, чому росіяни кинулися скуповувати нерухомість у Стамбулі.