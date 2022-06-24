Банки в России перестали открывать депозиты в долларах и евро: что происходит

Российские банки перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупные российские банки, среди которых "Совкомбанк", ПСБ, "Росбанк", "Открытие", Райффайзенбанк и "Тинькофф", не открывают своим клиентам накопительные счета и вклады в долларах и евро. Все из-за санкций, введенных против РФ за войну в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, в "Совкомбанке" сейчас нельзя открыть валютный счет. В ПСБ заявили, что для новых клиентов ничего не могут предложить, а "для действующих есть варианты".

В Росбанке оформить счета в долларах и евро невозможно еще с 9 июня. Зато доступны рублевые депозиты.

В "Открытии" вклады открываются только в национальной валюте. Счета недоступны с 15 июня, а депозиты – уже 1,5 месяца.

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В Райффайзенбанке также заявили, что в банке нет вкладов и накопительных счетов.

"Тинькофф" грабит россиян

Недавно банк ввел огромную комиссию за валютные SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.

Она составит 3%, но не менее 200 долларов.

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"Минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 тыс. долл. Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков", – говорится в сообщении.

А с 23 июня в банке будет комиссия за обслуживание валютных счетов (в евро, долларах, фунтах и швейцарских франках). Если на счету более 1000 условных единиц, придется платить 1% от суммы вклада каждый месяц.

Ранее мы уже рассказывали, как "Тинькофф" лишает россиян денег, а также писали, почему россияне бросились скупать недвижимость в Стамбуле.