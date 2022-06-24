Автогаз на заправках стрімко дешевшає – де найдоступніше пальне

Автогаз на заправках значно подешевшав / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Роздрібні мережі АЗС в Україні поступово зменшують ціни на автогаз. Середня ціна на цей вид палива за тиждень, з 17 до 24 червня, знизилась на 60 копійок – до 41,85 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95" для Enkorr.

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На столичних заправках KLO автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л, а у дніпровській мережі "Нефтек" одразу на 3 грн/л. - до 42,99 грн/л.

На 1,15 і 0,75 грн/л знизили вартість мережі Shell і SOCAR, тепер автогаз коштує 41,89 і 41,23 грн/л відповідно.

Motto й Mango знизили ціни на 2,36 грн/л і 1,5 грн/л, до 41,84 грн/л і 42,39 грн/л, а "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" і VostokGaz просять на 1,6-2 грн/л менше.

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Ціни на інше пальне

Згідно з даними спеціалізованого сайту Auto.Ria, бензину А-95+ на заправках майже немає, його можна знайти лише на ОККО, за ціною 52,31 грн.

А-95 знайти вже простіше, середня ціна на нього становить 50,68 грн, а за дизпаливо в середньому просять 56,44 грн.

Ситуація виглядає так:

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Актуальні ціни на АЗС / Фото: скріншот

Бензинова криза у розпалі

Наповнити ринок достатньою кількістю пального допоможе більше кількість довгострокових контрактів з іноземними постачальниками пального.

За словами міністра інфраструктури Олександра Курбакова, ситуація з дефіцитом пального стабілізується ближче до осені, коли Києву вдасться укласти вищезазначені контракти.

До цього часу черги на АЗС доведеться потерпіти, а про те, хто затримує постачання в Україну, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, які авто ламаються найчастіше і розповідали, як зекономити на пальному у довгих поїздках.