Спасет каждого водителя: как не влететь в копеечку во время дальней поездки

Рассказываем, что нужно сделать с автомобилем перед тем, как отправиться в длительную поездку

Как подготовить авто к поездке, чтобы потом не тратиться на ремонт / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

У многих украинцев после полномасштабного вторжения РФ возникла необходимость в больших поездках, даже за границу, и на большие расстояния. Однако не всегда автомобиль к этому готов.

Эксперты OLX рассказали "Сегодня", что нужно сделать с авто перед тем, как отправляться в путь, чтобы потом не иметь проблем и не платить за ремонт.

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Есть несколько пунктов

В первую очередь нужно проверить уровень и качество жидкостей. В частности, это касается смазочных масел, антифриза и тормозной жидкости. Бывает, что уровень жидкостей быстро уменьшается. Это может неожиданно испортить поездку, поэтому лучше перед ней по возможности обратиться в автосервис.

Также с собой следует взять дополнительную канистру с моторной смазкой. Относительно цен ситуация такая:

антифриз будет стоить примерно 335 грн;

канистра на 20 литров в среднем будет стоить в онлайне от 430 до 1300 грн.

Также эксперты советуют за несколько недель до поездки провести диагностику двигателя на наличие неполадок или погрешностей в работе. Возможно, нужно заменить некоторые запчасти или подзарядить аккумулятор.

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Важно и проверить состояние подвески, а также исправность тормозных колодок и дисков, поскольку после боевых действий некоторые дороги очень сложны. Еще одна важная процедура – сделать развал-схождение.

"Процедура, которую рекомендуют проводить регулярно: каждые 10-15 тыс. км на отечественных авто и до 30 тыс. км на иномарках. Также показания для того, чтобы сделать развал-схождение – недавний ремонт ходовой части, изменение клиренса авто, ухудшение самоповорота руля на выходе из поворота и снижение стабилизации во время движения. В результате диагностики удастся повысить устойчивость и управляемость автомобиля, а также снизить уровень износа шин и увеличить экономию топлива", – отмечают эксперты.

Не менее важно проверить исправность световых приборов и электричества. Если, например, фары не нужно менять, то нужно взять с собой в дорогу несколько впрок. В среднем одна led-лампа для фар обойдется в 400 грн. Проверить нужно и сигнализацию, а также колеса.

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"Перед тем, как отправляться в дорогу, на шиномонтаже следует проверить, не кривые ли колесные диски, при необходимости выровнять и отбалансировать колеса, проверить давление в шинах. Также важно обратить внимание на состояние покрышек: нет ли порезов, выпуклостей, повреждений или не стертый ли протектор", – говорится в сообщении.

Летом водители должны обращать внимание и на систему кондиционирования. Например, может понадобиться заменить салонный фильтр для лучшего охлаждения. Это обойдется примерно в 150-500 грн.

В заключение, если все в автомобиле работает исправно, то надо убедиться в комфорте салона: работают ли ремни безопасности, все замки, не нужно ли менять автокресло и т.д.

Что изменится на авторынке зимой

Как "Сегодня" уже рассказывали, из-за того, что до конца 2022 года в нашей стране может накопиться "избыток" автомобилей для личного пользования, украинцы начнут продавать машины из-за затрат на их содержание. И так, цены на такие авто упадут.

По мнению экспертов, около 10% автовладельцев лишатся возможности или необходимости обслуживать и заправлять машины. Это 1 млн автомобилей из 10 млн, находящихся в Украине.

Мы также писали о том, что 21 июня в Верховной Раде Украины поддержали законопроект №7418 сразу в двух чтениях о возврате пошлины и обложения НДС на импортные товары и растаможку с 1 июля 2022 года.

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