Цены на топливо изменили курс: где дешевле купить автогаз

Рассказываем, сколько водителям придется заплатить за литр автогаза на разных АЗС в среду, 22 июня

Сколько стоит автогаз в Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжается бензиновый кризис, однако постепенно сети АЗС ставят дешевле цены на разные виды топлива. Данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95 свидетельствуют, что 22 июня автогаз на некоторых заправках подешевел на 1 грн.

"Сегодня" со ссылкой на специализированный портал enkorr рассказывают, где и сколько стоит автогаз.

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Цена упала не везде

Средняя цена автогаза на 22 июня в Украине составляет 42,15 грн/л. И это на 0,20 грн дешевле, чем днем раньше.

Если смотреть данные по АЗС, то это топливо подешевело в следующих сетях:

Shell – на 1 грн (42,04 грн/л);

KLO – на 1 грн (41,49 грн/л);

Нефтек – на 1 грн (43,99 грн/л);

Mango – на 1,20 грн (42,59 грн/л);

Motto – на 1 грн (41,99 грн/л).

На других АЗС цена с 21 июня не изменилась. На ОККО автогаз стоит 42 грн/л., на WOG – 41,98 грн/л., на БРСМ – 42,44 грн/л.

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На БРСМ сменили лимиты на горючее

Ранее мы рассказывали, что с 22 июня у клиента, у которого нет карты лояльности BRSM Plus, будет возможность купить 10 литров топлива в сутки.

Для тех, кто имеет карту и купят товары на определенную сумму в магазинах, имеющихся на заправках БРСМ, лимиты на топливо увеличатся так:

на А-95 Premium: при покупке товаров на сумму от 100 до 199 грн лимит на заправку – 40 литров; на сумму от 200 грн лимит – 60 литров;

при покупке товаров на сумму от 100 до 199 грн лимит на заправку – 40 литров; на сумму от 200 грн лимит – 60 литров; на ДП EURO PLUS: от 200 до 399 грн – 100 литров, от 400 до 599 грн – 200 литров, от 600 грн и больше – 300 литров;

от 200 до 399 грн – 100 литров, от 400 до 599 грн – 200 литров, от 600 грн и больше – 300 литров; на А-92 EURO PLUS и A-95 EURO PLUS: от 200 до 399 грн – 40 литров, от 400 грн и больше – 60 литров.

Мы также рассказывали, что будет после обстрелов россиянами украинских НПЗ и что делать во время кризиса водителям, и как в Словакии предлагают переоборудовать нефтепровод "Дружба".